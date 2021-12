V New Yorku podpálili gigantický vianočný strom pred sídlom televízie

New York 8. decembra (TASR) - Muža obvinili v stredu z podpaľačstva a ďalších trestných činov za podpálenie 15 metrov vysokého vianočného stromu pred sídlom americkej televízie Fox News v newyorskej časti Midtown Manhattan, informovala polícia.



Strom pred budovou spoločnosti News Corporation, v ktorej sídli spomínaná televízia Fox News a denníky The Wall Street Journal a New York Post, začal horieť krátko po utorkovej polnoci, citovala políciu tlačová agentúra AP.



Fotografie a videá z miesta zachytávajú dokonale ozdobený strom v plameňoch.



Moderátorka Fox News Shannon Breamová oznámila požiar aj divákom a hasiči sa ho pritom pokúšali uhasiť.



"Toto je námestie Fox Square v New Yorku, pred sídlom Fox News. Zdá sa, že náš gigantický vianočný strom len pred pár minútami úplne pohltili plamene," povedala Breamová.



Hasiči požiar uhasili, neboli hlásené žiadne zranenia.



Polícia zatkla 49-ročného muža bez domova a obvinila ho z viacerých trestných činov vrátane vandalstva, podpaľačstva a nedovoleného vstupu na cudzí pozemok.



Polícia dodala, že muž mal zapaľovač, ale nie je jasné, či použil urýchľovač horenia.



Strom bol slávnostne rozsvietený v nedeľu počas vianočného špeciálneho programu televízie Fox News. Zhorené zvyšky odstránili z námestia v stredu.



Generálna riaditeľka Fox News napísala v internej správe zamestnancom: "Nenecháme sa zastrašiť týmto úmyselným, bezočivým a zbabelým činom." Scottová dodala, že postavia nový stromček "ako odkaz, že dokonca aj v takejto temnej chvíli môže zavládnuť pokoj, svetlo a radosť."



Bude sa konať aj slávnostné rozsvietenie nového stromčeka, uviedla Scottová.