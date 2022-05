V New Yorku protestovali proti možnému zrušeniu práva na interrupcie

Žena drží transparent s nápisom Moje telo, moja voľba počas protestov v New Yorku, 3. mája 2022. Foto: TASR/AP

New York 4. mája (TASR) - Tisíce ľudí v utorok večer v New Yorku protestovali proti zverejnenému návrhu stanoviska Najvyššieho súdu USA o zrušení verdiktu v prípade Roe verzus Wade z roku 1973, ktorý garantuje právo žien na interrupcie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.Dav protestujúcich sa zhromaždil pred budovou súdu na Dolnom Manhattane a mával tabuľami s nápismialebouviedla jedna z protestujúcich, Lauren Workmanová. Domnieva sa totiž, že zákaz potratov ovplyvní najmä ženy zo sociálne slabších pomerov a príslušníčky menšín s inou farbou pleti.Protestujúcich podporila aj newyorská generálna prokurátorka Letitia Jamesová. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová ešte predtým uviedla, že právo na interrupcie bude v tomto štáte chránené, pripomína AFP.uviedla Hochulová v príspevku na Twitteri.Uniknutý návrh stanoviska sudcov Najvyššieho súdu USA potvrdzuje, že väčšina z nich začiatkom tohto roka podporovala zrušenie platnosti historického rozhodnutia Najvyššieho súdu z roku 1973. Súd v tomto prípade známom ako "Roe verzus Wade" garantoval právo žien na interrupcie.V prípade zrušenia tohto rozhodnutia z roku 1973 budú o interrupciách rozhodovať legislatívne orgány v jednotlivých amerických štátoch. Očakáva sa, že viac ako polovica z nich tieto zákroky zakáže prípadne obmedzí, dodáva AFP.