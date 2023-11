V New Yorku rozsvietili vianočný stromček v Rockefellerovom centre

Barry Manilow vystupuje na slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka v Rockefellerovom centre v stredu 29. novembra 2023 v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 30. novembra (TASR) - Tisíce ľudí sa prišlo v stredu večer pozrieť na tradičné rozsvietenie vianočného stromčeka v priestoroch Rockefellerovho centra na newyorskom Manhattane. TASR správu prevzala z agentúry AP a amerických médií.Dvadsaťštyri metrov vysoký smrek obyčajný zdobí viac ako 50.000 mnohofarebných LED žiaroviek a hviezda na vrchole je pokrytá tromi miliónmi kryštálov. Celková dĺžka elektrických drôtov osvetlenia dosahuje osem kilometrov. Strom s hmotnosťou 12 ton doviezli zo severu štátu New York.Slávnostné rozsvietenie stromčeka sa v stredu konalo už po 91. raz. Nechýbali vystúpenia speváckych osobností ako Cher, Barry Manilow a Kelly Clarksonová či tanečnej skupiny Radio City Rockettes.Prvý vianočný strom pred Rockefellerovým centrom postavili v roku 1931, o dva roky neskôr vznikla tradícia jeho slávnostného rozsvietenia. Odvtedy sa vianočný strom spolu s verejným korčuľovaním na klzisku pod šírym nebom stali obľúbenou zimnou atrakciou New Yorku a každoročne priťahujú davy obdivovateľov.Polícia vopred varovala pred možným narušením akcie zo strany demonštrantov. V New Yorku sa totiž v uplynulých týždňoch konalo niekoľko zhromaždení s cieľom upriamiť pozornosť na vojnu Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas.Na videách zverejnených na sociálnych sieťach je vidieť dav propalestínskych demonštrantov skandujúcich neďaleko Rockefellerovho centra. Polícia na mieste zadržala niekoľko ľudí.