V New Yorku na znak solidarity s Rushdiem čítali z jeho prác

New York 19. augusta (TASR) - Poprední spisovatelia sa v piatok zhromaždili v newyorskej štvrti Manhattan na čítaní z prác spisovateľa Salmana Rushdieho. Ide o prejav solidarity s týmto autorom, ktorý pred týždňom utrpel vážne zranenia pri útoku nožom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zhromaždenie sa konalo pred hlavnou budovou Newyorskej verejnej knižnice. Na mieste vystúpilo s prejavmi viac než desať spisovateľov vrátane Rushdieho priateľov a kolegov.



Britský spisovateľ Hari Kunzru prečítal úryvok z Rushdieho románu Satanské verše. Organizátori uviedli, že pozvali aj samotného spisovateľa, aby podujatie sledoval online z nemocnice.



"Salman kedysi napísal, že úlohou spisovateľa je pomenúvať nepomenovateľné, poukazovať na podvody, zastávať sa ľudí, začínať hádky, formovať svet a znemožniť mu uložiť sa na spánok," povedal Kunzru. "Preto sme tu," dodal.



Rushdie (75) sa chystal minulý piatok (12. augusta) v meste Chautauqua v americkom štáte New York prednášať o umeleckej slobode, keď na pódium vtrhol 24-ročný Hadi Matar a spisovateľa nožom opakovane bodol do oblasti krku a brucha.



Pri útoku mu čepeľ noža poškodila pečeň a má prerušené nervy v ruke a oku, uviedol jeho literárny agent. O zranené oko pravdepodobne prišiel. Teraz sa zotavuje zo zranení v nemocnici v štáte Pennsylvánia.



V reakcii na Rushdieho Satanské verše, ktoré časť moslimského sveta vníma ako rúhanie, vydal vtedajší najvyšší iránsky vodca ajatolláh Rúholláh Chomejní v roku 1989 fatvu, ktorou vyzval moslimov, aby zabili spisovateľa a každého, kto sa podieľal na vydaní Satanských veršov.



Iránska vláda v roku 1998 vyhlásila, že fatvu už nebude podporovať, takže Rushdie, ktorý sa narodil v Indii, žil v posledných rokoch relatívne slobodne.



Matar vo štvrtok pred súdom v New Yorku trval na svojej nevine. Sudca zamietol jeho prepustenie na kauciu.