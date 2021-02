V New Yorku sa otvoria kiná, čiastočne fungujú reštaurácie a štadióny

New York 23. februára (TASR) - Kiná v americkom meste New York sa od budúceho mesiaca znovu čiastočne otvoria. V pondelok to oznámil guvernér rovnomenného štátu Andrew Cuomo. Ide o najnovšie uvoľnenie pandemických obmedzení vo veľkomeste, uviedla tlačová agentúra AFP.



Cuomo vysvetlil, že kiná budú môcť od 5. marca fungovať na 25 percent svojej kapacity, čo je do 50 divákov na jednom premietaní. Kiná sa otvoria takmer rok po ich zatvorení.



"Platiť budú epidemické pravidlá ako prideľovanie miest, sociálny odstup a ďalšie," napísal Cuomo na Twitteri.



Predstavitelia úradov zatvorili kiná vlani 17. marca, keď sa v americkej komerčnej metropole začalo prudko šíriť ochorenie COVID-19, ktoré si tam dosiaľ vyžiadalo takmer 29.000 ľudských životov.



Cuomo začal v posledných týždňoch postupne opatrenia uvoľňovať, pretože miera pozitívnych prípadov klesá.



Od 12. februára môžu reštaurácie púšťať zákazníkov do vnútorných priestorov, ale iba na 25 percent kapacity.



Tento týždeň sa môžu znovu otvoriť na desať percent kapacity veľké arény, vrátane športových štadiónov.



Basketbalisti New York Knicks a Brooklyn Nets budú v utorok hrať svoje domáce zápasy pred 2000 fanúšikmi v aréne Madison Square Garden a v Barclays Center.



Sedemdňový kĺzavý priemer pozitívnych výsledkov testov v meste New York sa drží nad štyrmi percentami, čo je pokles oproti vyše šiestim percentám na začiatku januára, ako vyplýva zo štátnych údajov.