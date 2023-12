V New Yorku sa zrútila časť obytnej budovy, zranili sa dvaja ľudia

New York 12. decembra (TASR) - V newyorskej štvrti Bronx sa zrútila v pondelok časť sedemposchodovej obytnej budovy. Incident si vyžiadal dvoch zranených, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hasiči niekoľko hodín prehľadávali sutiny budovy, aby sa uistili, že pod nimi nikto neuviazol. Pri prehľadávaní používali ťažkú techniku, ale aj dron a záchranárskeho psa. Napokon nenašli nijaké obete. Dvaja ľudia však utrpeli zranenia pri evakuácii z poškodenej budovy. Jedna osoba napríklad v panike pri úniku z domu spadla zo schodov.



Bezpečnostné kamery z okolitých budov zaznamenali, ako ľudia unikali v panike z domu na chodník, keď sa roh budovy začal rúcať. Zrútená rohová časť domu odhalila jeho vnútornú konštrukciu a izby jednotlivých bytov. Na prízemí bytového domu sa nachádza obchod so zmiešaným tovarom, ktorý zostal čiastočne zasypaný pod sutinami.



Úrady sa v súčasnosti snažia zistiť, čo spôsobilo zrútenie časti budovy. Na budove z roku 1927 v súčasnosti prebiehala oprava fasády. Pri inšpekcii v roku 2020 boli na fasáde domu objavené popraskané tehly či poškodená malta. Podľa miestnych úradov bolo na budove zaznamenaných niekoľko škôd, ktoré bolo treba opraviť. Žiadna z nich však nesúvisela priamo s konštrukciou domu



V obytnom dome bolo podľa úradných dokumentov takmer 50 bytov. Ich obyvatelia boli nasmerovaní do miestnej školy, kde im bude poskytnutá pomoc. Mesto pristavilo v blízkosti budovy aj autobusy, aby sa ľudia v zimnom počasí mali kde zohriať.