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V New Yorku sa zrútila trojpodlažná budova,zahynulo najmenej osem ľudí
Zranených bolo 18 ľudí, z toho štyria hasiči a 14 civilistov. Jeden zo zranených je v kritickom stave.
Autor TASR
New York 12. novembra (TASR) — Na najmenej osem sa zvýšil počet obetí zrútenia trojpodlažnej obytnej budovy, ku ktorému došlo v stredu v newyorskej štvrti Brooklyn. Počet obetí stúpol vo štvrtok po tom, ako záchranári spod trosiek vytiahli ďalšie telá. Pátracie a záchranné práce pokračovali aj počas noci. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry AFP a televízie NBC News.
Medzi mŕtvymi sú aj dve deti a dvaja stavební robotníci. Šesť z ôsmich obetí zomrelo na mieste nešťastia.
Zranených bolo 18 ľudí, z toho štyria hasiči a 14 civilistov. Jeden zo zranených je v kritickom stave.
V zrútenej budove postavenej v roku 1930 sa nachádzali štyri byty, na prízemí boli obchodné priestory. Jej trosky sa zosypali aj na susedné stavenisko, kde prebiehali výkopové práce. Na mieste zasahovalo približne 250 hasičov a záchranárov vrátane pátracích psov. Poškodená bola aj susedná budova, z ktorej sa odtrhla jedna zo stien.
Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. James Williams, ktorý pracuje v neďalekom obchode a bol svedkom zrútenia budovy, pre AFP uviedol, že počas celého stredajšieho dopoludnia odtiaľ počul hlasné búchanie.
Podľa predstaviteľa mestského stavebného úradu Ahmeda Tiganiho mal developer schválený projekt na výstavbu trojpodlažnej budovy, pričom sa usiloval získať povolenie na deväťpodlažný objekt.
Z dokumentov stavebného úradu, ktoré má k dispozícii agentúra AFP, vyplýva, že v apríli bolo nariadené zastavenie prác pre potenciálne nebezpečné podmienky pri búracích prácach. Tie však pokračovali a stavebník dostal pokutu 10.000 dolárov. Zatiaľ sa nepodarilo preukázať súvislosť medzi týmto porušením predpisov a zrútením budovy.
Medzi mŕtvymi sú aj dve deti a dvaja stavební robotníci. Šesť z ôsmich obetí zomrelo na mieste nešťastia.
Zranených bolo 18 ľudí, z toho štyria hasiči a 14 civilistov. Jeden zo zranených je v kritickom stave.
V zrútenej budove postavenej v roku 1930 sa nachádzali štyri byty, na prízemí boli obchodné priestory. Jej trosky sa zosypali aj na susedné stavenisko, kde prebiehali výkopové práce. Na mieste zasahovalo približne 250 hasičov a záchranárov vrátane pátracích psov. Poškodená bola aj susedná budova, z ktorej sa odtrhla jedna zo stien.
Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. James Williams, ktorý pracuje v neďalekom obchode a bol svedkom zrútenia budovy, pre AFP uviedol, že počas celého stredajšieho dopoludnia odtiaľ počul hlasné búchanie.
Podľa predstaviteľa mestského stavebného úradu Ahmeda Tiganiho mal developer schválený projekt na výstavbu trojpodlažnej budovy, pričom sa usiloval získať povolenie na deväťpodlažný objekt.
Z dokumentov stavebného úradu, ktoré má k dispozícii agentúra AFP, vyplýva, že v apríli bolo nariadené zastavenie prác pre potenciálne nebezpečné podmienky pri búracích prácach. Tie však pokračovali a stavebník dostal pokutu 10.000 dolárov. Zatiaľ sa nepodarilo preukázať súvislosť medzi týmto porušením predpisov a zrútením budovy.