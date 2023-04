V New Yorku sa zrútilo nadzemné parkovisko, zahynul jeden človek

New York 19. apríla (TASR) - Najmenej jeden človek prišiel o život pri čiastočnom zrútení nadzemného parkoviska v newyorskej štvrti Manhattan. Zranenia utrpelo ďalších päť osôb. V noci na stredu to uviedol newyorský starosta Eric Adams. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Trojposchodová garáž nachádzajúca sa na 57 Ann Street v blízkosti Brooklynského mosta a približne 800 metrov od newyorskej burzy cenných papierov sa zrútila v utorok v popoludňajších hodinách. Vonkajšia fasáda zostala neporušená, ale vnútorné podlažia sa zvalili na seba a zrútili, uviedol šéf newyorskej správy budov Kazimir Vilenchik.



Úrady sa však obávajú, že by sa mohla zrútiť i vonkajšia kostra parkoviska. Miestni hasiči pre obavy z porušenej statiky budovy nemohli zostať vnútri a preto pri pátracej a záchrannej akcii použili drony a robotického psa.



Vilenchik vyhlásil, že v nadzemnom parkovisku sa v čase jeho zrútenia nachádzalo šesť ľudí. Jeden z nich prišiel o život a ďalší štyria boli prevezení do nemocnice. Ich zdravotný stav je stabilizovaný. Ďalší človek, ktorý sa nachádzal v zrútenej garáži, odmietol lekárske ošetrenie.



Newyorskí predstavitelia vyzvali obyvateľov mesta, aby sa oblasti, kde k incidentu došlo, vyhli.