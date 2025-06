V New Yorku, San Franciscu a ďalších mestách sa začnú sprievody Pride

New York 29. júna (TASR) — V New Yorku a ďalších veľkých mestách po celom svete budú v nedeľu veľké sprievody Pride na podporu LGBTQ+ komunity. Na Manhattane bude najstarší a najväčší pochod na Piatej Avenue, TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Pochod v New Yorku pôjde okolo gay baru Stonewall Inn v Greenwich Village, kde policajná razia v roku 1969 vyvolala protesty a v nasledujúcom roku odštartovala sprievody Pride.



V San Franciscu na západnom pobreží Spojených štátov masový sprievod prejde po centrálnej Market Street ku Civic Center Plaza. Do pochodu sa zapojí aj radnica. Veľké sprievody Pride budú aj v Chicagu, Seattle, Minneapolise a kanadskom Toronte.



Vo svetových metropolách vrátane Tokia, Paríža a Sao Paula boli pochody začiatkom mesiaca, v Budapešti bolo v sobotu napriek nevôli premiéra Orbána asi 200.000 ľudí, zatiaľ čo ďalšie sa konajú neskôr v priebehu roka, vrátane Londýna v júli a Rio de Janeira v novembri.



V Spojených štátoch sa pochody Pride konajú niekoľko dní po desiatom výročí prelomového rozhodnutia Najvyššieho súdu z 26. júna 2015 v prípade Obergefell vs. Hodges, ktoré uznalo manželstvá osôb rovnakého pohlavia na celoštátnej úrovni.



Republikáni na čele s prezidentom Donaldom Trumpom sa však snažia zrušiť ústretový postoj k LGBTQ+ komunite. Od nástupu do úradu v januári sa Trump osobitne zameriava na transgender osoby a vyraďuje ich z armády.



„Toto nie je čas byť ticho,“ uviedla vo vyhlásení pred podujatím výkonná riaditeľka Seattle Pride Patti Hearn. „Postavíme sa. Budeme hovoriť. Budeme hlasní,“ dodala.



Tento rok čelia skupiny za práva homosexuálov strate firemného sponzorstva. Niektoré veľké spoločnosti stiahli podporu podujatí Pride, čo odráža širší ústup od snáh o diverzitu a inklúziu. Organizátori NYC Pride začiatkom mesiaca uviedli, že približne 20 percent firemných sponzorov vrátane spoločností PepsiCo a Nissan obmedzilo podporu. Organizátori San Francisco Pride oznámili, že stratili podporu piatich hlavných firemných darcov vrátane spoločností Comcast a Anheuser-Busch.