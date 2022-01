Trumpa nazval Hitlerom a vyhrážal sa mu vraždou, muža zadržala polícia

New York 10. januára (TASR) - Americké tajné služby zadržali v pondelok v New Yorku 72-ročného muža, ktorý sa údajne vyhrážal zabitím bývalého prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na príslušné trestné oznámenie.



Brooklynská prokuratúra uviedla, že Thomas Welnicki sa bývalému šéfovi Bieleho domu "vedome a úmyselne vyhrážal zabitím, únosom a spôsobením telesnej ujmy".



Tento muž sa podľa vyšetrovateľov pred prezidentskými voľbami v roku 2020 vyhrážal, že ak Donald Trump prehrá, ale odmietne odísť z funkcie šéfa Bieleho domu, "zaobstará si zbrane a zabije ho". Údajne sa mal vyhrážať aj usmrtením 12 členov amerického Kongresu.



Vlani v novembri tiež trikrát telefonicky kontaktoval tajné služby v New Yorku, pričom sa predstavil svojím vlastným menom a tvrdil, že urobí všetko pre usmrtenie Trumpa, ktorého nazýval Hitlerom, píše sa v trestnom oznámení.



V ďalšom takomto telefonáte z decembra zase tvrdil, že v USA "by mohla vypuknúť nová občianska vojna" a že použitie zbraní proti vláde je oprávnené. Podozrivého mali v pondelok virtuálne predviesť pred súd v Brooklyne.