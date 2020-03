V New Yorku zomrela prvá žena v dôsledku choroby COVID-12.

New York 14. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v sobotu novinárom oznámil, že v štáte zaevidovali prvé úmrtie v dôsledku choroby COVID-12. Informovala o tom spravodajská televízia BBC.



Chorobe, ktorú spôsobuje koronavírus, podľahla 82-ročná žena. Zomrela v nemocnici v newyorskej štvrti Manhattan. Počet potvrdených prípadov v štáte New York medzičasom vzrástol na vyše 500, dodal Cuomo.



Biely dom v sobotu oznámil, že ako preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 v Bielom dome zmerajú teplotu každému, kto prišiel do blízkeho kontaktu s prezidentom Donaldom Trumpom a s viceprezidentom Mikeom Penceom.



"Z dôvodu dostatočnej opatrnosti sa teraz vykonávajú kontroly teploty u osôb, ktoré sú v úzkom kontakte s prezidentom a viceprezidentom," píše sa vo vyhlásení Bieleho domu, z ktorého citovala agentúra DPA.



Americký prezident Trump čelil v piatok opakovaným otázkam novinárov, kedy si dá urobiť test na nový typ koronavírusu. Poradca brazílskeho prezidenta, ktorému potvrdili prítomnosť vírusu v tele, totiž zverejnil na internete fotografie, na ktorých stojí vedľa Trumpa.



Trump novinárom v Bielom dome povedal, že "s najväčšou pravdepodobnosťou" si dá urobiť test, ale "nie pre to". "Tak či tak to spravím, čoskoro, pracujeme na harmonograme," upokojoval novinárov, ktorí na neho tlačili, prečo sa už nedal otestovať.



Lekár Bieleho domu na margo Trumpovho zdravotného stavu oznámil, že Trump "zostáva bez príznakov" a netreba ho testovať.