V newyorskom kostole sa konala posledná rozlúčka s Ivanou Trumpovou

New York 20. júla (TASR) - V New Yorku sa v stredu konala posledná rozlúčka s Ivanou Trumpovou, bývalou manželkou amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Išlo zároveň o ojedinelé stretnutie rodiny Trumpovcov na verejnosti; do katolíckeho kostola na Manhattane prišiel Donald Trump aj so súčasnou manželskou Melaniou, informuje spravodajská stanica BBC News.



Ivana Trumpová zomrela minulý týždeň vo veku 73 rokov po tom, ako spadla na schodoch svojho newyorského bytu.



Medzi účastníkmi poslednej rozlúčky, ktorá prebehla za sprísnených bezpečnostných opatrení v kostole Svätého Vincenta Ferrerského vo štvrti Upper East Side, boli aj deti Donalda a Ivany - Ivanka, Eric a Donald Trump mladší spolu so svojimi partnermi aj deťmi.



Podľa agentúry AFP exprezident Trump s manželkou Melaniou vošli do kostola, kam pohrební zriadenci vniesli rakvu s telesnými pozostatkami zosnulej, bočným vchodom. Rodina neumožnila natáčanie pohrebných obradov vo vnútri chrámu.



Trumpová, rodáčka z bývalého Česko-Slovenska, sa v 80. a 90. rokoch stala popri Donaldovi Trumpovi objektom intenzívneho záujmu americkej verejnosti. Pár bol zosobášený 15 rokov (1977-1992). Po tom, ako sa dvojica rozišla, Ivana Trumpová pokračovala v podnikaní v oblasti kozmetiky, šperkov a oblečenia.



Rodina vo svojom vyhlásení ocenila Ivanu Trumpovú ako úspešnú podnikateľku, mimoriadne krásnu ženu a starostlivú matku a priateľku.



Trumpová, rodená Zelníčková, pochádzala zo Zlína, v mladosti bola lyžiarkou. Napriek komplikovanému rozvodu udržiavala Ivana s bývalým manželom v posledných rokoch dobré vzťahy, často s ním komunikovala a v roku 2016 podporila jeho kandidatúru za prezidenta USA.