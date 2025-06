V Nice sa skončil summit OSN o oceánoch, štáty dosiahli určitý pokrok

Nice 14. júna (TASR) - Vo francúzskom meste Nice sa v piatok skončila konferencia OSN o oceánoch (UNOC3) jednomyseľným prijatím politického vyhlásenia - bez zmienky o uhlí, rope a zemnom plyne, napísala agentúra AFP. Zástupcom zo 170 krajín sa však podarilo dosiahnuť určitý pokrok v oblasti ochrany morí. Environmentálne organizácie zúčastnených vyzvali na urýchlenú implementáciu záväzkov, aby medzinárodné spoločenstvo dosiahlo svoje ciele do roku 2030, píše TASR.



Na konferencii sa okrem iného zvýšila podpora medzinárodnej dohody o otvorenom mori - plochy, ktorá tvorí približne 60 až 70 percent oceánov. Cieľom dohody, ktorú OSN prijala pred dvoma rokmi, je regulovať medzinárodné vody. V Nice ju ratifikovalo ďalších 19 krajín. Francúzsko očakáva, že do septembra ich bude 60, čo je počet potrebný na to, aby nadobudla platnosť.



„Na tejto konferencii sa napriek zložitej geopolitickej situácii dosiahol významný pokrok v oblasti ochrany morí,“ povedal v piatok nemecký minister životného prostredia Carsten Schneider, ktorého citovala agentúra DPA. Jedným z cieľov OSN je účinne chrániť aspoň 30 percent svetových oceánov do roku 2030, oproti súčasným ôsmim percentám.



Podujatie, ktoré sa konalo od pondelka, tiež posilnilo impulz na riešenie otázky plastového odpadu, pričom približne 95 krajín vyzvalo na obmedzenie výroby primárnych plastov. Chcú, aby štáty mali povinnosť podávať správy o svojej výrobe, dovoze a vývoze, a aby sa v dohode objavil aj záväzok postupne vyradiť najviac problematické plastové výrobky a chemické látky, ktoré obsahujú.



Skupina štátov sa takisto usiluje o napredovanie v boji proti znečisteniu oceánov hlukom, zatiaľ čo UNESCO chce viac podporovať vzdelávanie o morskom prostredí. Na summite sa zúčastnené krajiny podľa agentúry AFP snažili o kolektívne zlepšenie situácie v oceánoch, a to v čase, keď sa pripravujú na náročné rokovania o ťažbe na morskom dne v júli a o zmluve o znižovaní plastového znečistenia v auguste.



AFP si všimla, že o fosílnych palivách, ktoré sú považované za hlavnú príčinu zmeny klímy, otepľovania oceánov a okysľovania morí, sa v Nice nediskutovalo. Sklamané zostali aj rozvojové krajiny, ktoré dúfali, že bohatšie štáty im poskytnú ďalšie finančné prostriedky. Približne 8,7 miliardy dolárov v priebehu nasledujúcich piatich rokov prisľúbili súkromní darcovia.



Konferencia organizovaná Francúzskom a Kostarikou bola v poradí treťou - a zatiaľ najväčšou - venovanou výlučne tomu, čo OSN nazýva „núdzovým stavom“ vo svetových oceánoch. Ďalší takýto summit je naplánovaný na rok 2028, hostiť ho bude Južná Kórea a Čile. Predošlé dva sa konali v New Yorku v roku 2017 a potom o päť rokov neskôr v Lisabone.