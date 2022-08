V niektorých častiach Anglicka vyhlásili stav sucha

Londýn 12. augusta (TASR) - Britská vláda v piatok oficiálne vyhlásila stav sucha v niektorých častiach Anglicka, v ktorých už niekoľko mesiacov zaznamenávajú rekordne nízku úroveň zrážok. Situáciu ešte zhoršila vlna letných horúčav v posledných týždňoch. Vláda v Londýne k takémuto kroku pristúpila naposledy v roku 2018, píše agentúra AFP.



Podmienky pre vyhlásenie stavu sucha boli naplnené v regiónoch na juhozápade, juhu, v strednej časti a na východe Anglicka. Tohtoročný júl v Anglicku bol najsuchším od roku 1935.



"Vyzývame všetkých, aby v tomto mimoriadne suchom období dobre hospodárili s vodou, ktorú používajú," uviedol Harvey Bradshaw, šéf pracovnej skupiny britskej vlády pre sucho.



Po vyhlásení stavu sucha sa aktivujú krízové plány, ktorý súčasťou budú napríklad aj zákazy polievania hadicou. Niekoľko vodárenských spoločností v Anglicku a vo Walese už takéto zákazy zaviedlo a ďalšie ich zrejme budú nasledovať. Britská vládna Environmentálna agentúra však ubezpečila verejnosť, že zásoby vody na pokrytie základných potrieb sú dostatočné.



Podľa údajov britskej meteorologickej služby Met Office bolo tohtoročné obdobie od januára do júna v Anglicku a vo Walese najsuchšie od roku 1976. V celom Spojenom kráľovstve bol od začiatku roka - s výnimkou mesiaca február - nižší úhrn zrážok než je obvyklý priemer.



Na záberoch, ktoré v júli urobili družice amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), vidno rozsiahle suché oblasti na väčšine územia južného Anglicka, ktoré sa tiahli až severovýchodnému pobrežiu krajiny.



Začiatkom augusta vyschol aj prameň rieky Temža, tzv. Head of the Thames, ktorý sa presunul o niekoľko kilometrov nižšie po prúde.