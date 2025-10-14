< sekcia Zahraničie
V niektorých vojvodstvách v Poľsku sa vyskytli problémy s linkou 112
Karol Rymszewicz z Odborovej organizácie operátorov tiesňových čísel OPZZ Konfederacja Pracy informoval, že prvé hlásenie o problémoch s volaním na čísla 112 a 999 dostal po ôsmej hodine ráno.
Autor TASR
Varšava 14. októbra (TASR) - V utorok sa v niektorých poľských vojvodstvách vyskytli problémy s dovolaním sa na tiesňové číslo 112. Informovalo o tom ministerstvo vnútra a administrácie (MSWiA) po tom, čo na výpadky upozornil odborový zväz operátorov tiesňových liniek. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Hovorkyňa MSWiA Karolina Galecka uviedla, že porucha sa týka čísla 112 len v niektorých regiónoch v závislosti od mobilného operátora. „Zisťujeme čo je príčinou poruchy,“ povedala pre PAP. Dodala, že ľudia v núdzi môžu volať na číslo 999, keďže podľa dostupných informácií táto linka funguje bez obmedzení.
