V niektorých vojvodstvách v Poľsku sa vyskytli problémy s linkou 112

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Karol Rymszewicz z Odborovej organizácie operátorov tiesňových čísel OPZZ Konfederacja Pracy informoval, že prvé hlásenie o problémoch s volaním na čísla 112 a 999 dostal po ôsmej hodine ráno.

Autor TASR
Varšava 14. októbra (TASR) - V utorok sa v niektorých poľských vojvodstvách vyskytli problémy s dovolaním sa na tiesňové číslo 112. Informovalo o tom ministerstvo vnútra a administrácie (MSWiA) po tom, čo na výpadky upozornil odborový zväz operátorov tiesňových liniek. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Hovorkyňa MSWiA Karolina Galecka uviedla, že porucha sa týka čísla 112 len v niektorých regiónoch v závislosti od mobilného operátora. „Zisťujeme čo je príčinou poruchy,“ povedala pre PAP. Dodala, že ľudia v núdzi môžu volať na číslo 999, keďže podľa dostupných informácií táto linka funguje bez obmedzení.

Karol Rymszewicz z Odborovej organizácie operátorov tiesňových čísel OPZZ Konfederacja Pracy informoval, že prvé hlásenie o problémoch s volaním na čísla 112 a 999 dostal po ôsmej hodine ráno. Upozornil, že niektorí používatelia mobilných sietí sa na tieto linky nemôžu dovolať.
