V Nigeri zaznamenali prvý prípad nákazy novým koronavírusom

Niamey 20. marca (TASR) - Zamestnanec dopravnej spoločnosti sa stal prvým človekom v Nigeri, u ktorého potvrdili nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.



Muž pricestoval do nigerskej metropoly Niamey z Ghany cez Pobrežie slonoviny a Burkinu Faso, uviedlo vo štvrtok večer nigerské ministerstvo zdravotníctva.



Z týchto štyroch štátov bol Niger posledným, kde až doteraz nebolo potvrdené ochorenie COVID-19, spôsobované koronavírusom SARS-CoV-2.



Niger sa tak stal v poradí 36. z 54 afrických krajín, kde bolo toto infekčné a potenciálne smrtiace ochorenie potvrdené. Celkovo bolo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na čiernom kontinente, kde pandémia prepukla s oneskorením, zaznamenaných už viac než 700 prípadov nákazy a 17 úmrtí.



Experti pritom poukazujú na to, že práve krajiny subsaharskej Afriky patria medzi najviac ohrozené z hľadiska infekčných respiračných ochorení. Riziko šírenia nákazy tam zvyšuje nízka úroveň verejného zdravotníctva, ako aj chudoba, slumy, zlá hygiena a nedostatočne chránené hranice.



Z analýzy amerického think-tanku Rand Corporation v roku 2016 vyplynulo, že z 25 krajín, ktoré boli vyhodnotené ako najnáchylnejšie na epidémie infekčných ochorení, sa okrem Afganistanu, Jemenu a Haiti všetky nachádzali v Afrike.