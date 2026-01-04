< sekcia Zahraničie
V Nigérii došlo k ďalšiemu hromadnému únosu, útok na má aj obete
Gangy unášajúce ľudí, ktoré miestni obyvatelia označujú za banditov, pôsobia v oblastiach severozápadnej Nigérie a v severnej časti jej centrálneho regiónu.
Autor TASR
Lagos 4. januára (TASR) - Viac ako 30 ľudí prišlo o život a niekoľko ďalších bolo unesených pri útoku, ktorý v obci Kasuwan Daji v stredonigérijskom štáte Niger spáchala skupina neznámych ozbrojencov. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom v nedeľu informovala agentúra AFP.
Podľa AFP ozbrojenci vtrhli do obce Kasuwan Daji, kde podpálili miestny trh a následne vyrabovali obchody s potravinami. „Pri útoku v sobotu zahynulo viac ako 30 ľudí, niektoré osoby boli tiež unesené,“ povedal hovorca polície štátu Niger Wasiu Abiodun.
K oblastiam najviac zasiahnutým týmto druhom násilia patrí v posledných mesiacoch práve štát Niger: v novembri 2025 tam ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a zamestnancov katolíckej školy. Úrady ich prepustenie oznámili o niekoľko týždňov neskôr, neuviedli však, či bolo zaplatené výkupné.
