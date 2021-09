V Nigérii oslobodili 5 dievčat zo skupiny 73 unesených stredoškolákov

Kano 3. septembra (TASR) - Nigérijské bezpečnostné sily vo štvrtok oslobodili päť dievčat zo 73 študentov unesených v stredu zo strednej školy na severozápade Nigérie. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovala nigérijská polícia.



Útok skupiny ozbrojencov na strednú školu v meste Kaya v oblasti Maradun v štáte Zamfara sa odohral v stredu.



Hovorca polície v Zamfare Mohammed Shehu vo štvrtok vo svojom vyhlásení uviedol, že počas oslobodzovacej operácie zasahoval bezpečnostný tím. Nespresnil, či bolo za prepustenie vyplatené výkupné. Nigérijská polícia však len zriedka priznáva zaplatenie výkupného.



Hovorca informoval, že oslobodené dievčatá sa podrobili v nemocnici lekárskej prehliadke, vypočula ich polícia a momentálne sú už so svojimi rodinami.



Po únose stredoškolákov úrady Zamfary uvalili nočné obmedzenia v cestnej premávke a dočasne zatvorili základné a stredné školy.



Štáty na severozápade a v centrálnej časti Nigérie už roky zažívajú útoky medzi kočovnými pastiermi a miestnymi farmármi, v ktorých ide o vodu a pôdu. Násilnosti sa však prudko vystupňovali po vzniku veľkých zločineckých gangov, ktoré kradnú dobytok, prepadávajú a drancujú dediny a unášajú ľudí žiadajúc za ich prepustenie výkupné.



Ozbrojené sily podnikli pozemné operácie a letecké útoky na tábory týchto ozbrojencov, ktorí však pokračujú v útokoch a únosoch. Operujú pritom z táborov ukrytých v lesoch na severozápade Nigérie, pričom často prepadávajú a unášajú ľudí v jednom štáte a so svojimi obeťami prechádzajú do iného štátu. Najčastejšie sa títo útočníci presúvajú na motorkách.



V súvislosti s týmito útokmi štyri štáty na severozápade Nigérie - vrátane Zamfary - zaviedli obmedzenia na premávku motocyklov, predaj pohonných hmôt a pozastavili aj trhy s dobytkom a prepravu zvierat.