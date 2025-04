Pre štrajk zamestnancov meteorologického úradu v Nigérii rušia lety

Abuja 24. apríla (TASR) - Pre štrajk zamestnancov Nigérijskej meteorologickej agentúry (NiMet) vo štvrtok niektoré aerolínie na poslednú chvíľu zrušili desiatky plánovaných letov. Zamestnanci agentúry začali štrajkovať na neurčitý čas začiatkom tohto týždňa a od svojho zamestnávateľa požadujú lepšie pracovné podmienky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Najmenej dve nigérijské letecké spoločnosti vrátane tej najväčšej Air Peace vo štvrtok zrušili všetky svoje vnútroštátne lety. „S poľutovaním vám oznamujeme, že z dôvodu nevyriešených protestných akcií Nigérijskej meteorologickej agentúry sú všetky naše vnútroštátne lety až do odvolania zrušené,“ napísala vo štvrtok na sieti X aerolínia Air Peace.



Najväčšia nigérijská letecká spoločnosť pravidelne lieta na viac ako dvadsiatich vnútroštátnych, desiatich regionálnych a niekoľkých medzinárodných linkách. Aerolínie NG Eagle oznámili, že nemôžu garantovať ani piatkové lety. Niektoré linky nigérijských spoločností však zrušené neboli ani vo štvrtok.



Minister pre letectvo Festus Keyamo by sa mal so štrajkujúcimi pracovníkmi stretnúť vo štvrtok.