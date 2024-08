V Nigérii uniesli 20 študentov medicíny

Lagos 17. augusta (TASR) - Dvadsať študentov medicíny uniesli na východe Nigériie cestou na výročný zjazd, uviedla v sobotu tamojšia polícia i univerzitné zdroje. TASR informuje podľa agentúry AFP.



K únosu študentov došlo podľa nigérijskej Federácie katolíckych študentov medicíny a zubného lekárstva ešte vo štvrtok. Medzi unesenými je 20 študentov a jeden lekár, ktorý ich sprevádzal cestou na lekársky zjazd do mesta Enugu. Išlo pritom o študentov medicíny z univerzít v mestách Maiduguri a Jos.



Ako spresnil generálny tajomník nigérijskej asociácie študentov medicíny, za ich prepustenie sa požaduje výkupné.



K únosu študentov a lekára došlo na ceste v blízkosti mesta Otukpo, menej než 150 kilometrov vzdialeného od Enugu, ktoré sa pravidelne stáva terčom útokov či únosov.



Nigéria je v uplynulom období stále častejšie vystavená únosom, a to najmä v súvislosti so závažnou ekonomickou krízou, ktorá čoraz väčšie množstvo ľudí núti uchýliť sa k zločinu, píše AFP.



Oficiálne údajne o počtoch únosov sú však nespoľahlivé a množstvo takýchto prípadov sa úradom ani nenahlási.



Krajina v roku 2022 prijala zákon zakazujúci vyplatenie výkupného únoscom, mnoho rodín však uvádza, že inú možnosť nemá.