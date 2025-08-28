< sekcia Zahraničie
V Nigérii vyčíňa cholera, hlásia 8 mŕtvych a vyše 200 nakazených
Autor TASR
Abuja 28. augusta (TASR) - Najmenej osem obetí na životoch si dosiaľ vyžiadala cholera v štáte Zamfara na severozápade Nigérie, kde sa ňou nakazilo už vyše 200 ľudí. Oznámili vo štvrtok miestni predstavitelia a úrady, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Cholera spôsobuje hnačku, vracanie a svalové kŕče a vo všeobecnosti vzniká konzumáciou kontaminovaných potravín či vody. Často vedie k ťažkej dehydratácii, ktorá sa môže skončiť úmrtím už do niekoľkých hodín. Napriek tomu sa jej dá ľahko predchádzať a je liečiteľná, ak je k dispozícii čistá voda, hygienické prostriedky a včasná lekárska starostlivosť.
V Nigérii nie je táto choroba nezvyčajná, vzhľadom na pomerne rozšírený nedostatok čistej vody v odľahlejších vidieckych oblastiach alebo v mestských slumoch.
Zasiahnutý ňou je momentálne v Zamafre okres Bukkuyum, konkrétne prinajmenšom 11 tamojších dedín a obcí, tie sú pod náporom nakazených preťažené. Mnohí infikovaní sa tak pre nedostatol zariadení primárnej zdravotnej starostlivosti liečia doma.
Tamojší obyvatelia sa sťažujú na nedostatok liekov či infúzií, ako aj vyčíňaniu ozbrojených skupín, ktoré im bránia vo vycestovaní do väčšieho mesta. Gangy pôsobiace v Zamfare i celkovo na severozápade Nigérie rabujú dediny, kradnú dobytok, unášajú ľudí a požadujú výkupné či rôzne poplatky od miestnych farmárov či baníkov.
Miestni predstavitelia žiadajú v súvislosti s cholerou pomoc od vlády tohto nigérijského štátu, ako aj medzinárodných mimovládnych organizácií, v zmysle nasadenia zdravotných tímov a zriadenia centier na liečbu tejto choroby.
