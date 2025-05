V Nigérii zahynulo v dôsledku povodní už najmenej 115 ľudí

Abuja 30. mája (TASR) - V strednej Nigérii zahynulo pri prívalových povodniach už najmenej 115 ľudí a mnohí ďalší sú nezvestní, uviedli v piatok tamojšie záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Tímy záchranárov pátrajú po nezvestných osobách od stredy večera, keď prívalová voda v meste Mokwa zmietla alebo zaplavila desiatky domov.



„Doposiaľ sme vytiahli 115 tiel, no obávame sa, že ich bude viac,“ povedal pre AFP hovorca úradu pre núdzové situácie v štáte Niger.



V Nigérii sa práve začína obdobie dažďov, ktoré zvyčajne trvá šesť mesiacov. Záplavy v dôsledku prudkých dažďov každoročne pripravia v krajine o život stovky ľudí. Rozsiahle škody, ktoré pri tom vznikajú, sú aj dôsledkom nedostatočných odvodňovacích systémov, výstavby domov pri vodných tokoch či vyhadzovania odpadu do odvodňovacích kanálov či tokov.



Nigérijský meteorologický ústav varoval pred možnými prívalovými povodňami v 15 z 36 štátov Nigérie, a to od stredy do piatku.



V roku 2024 zahynulo v Nigérii v dôsledku záplav vyše 1200 ľudí a 1,2 milióna ďalších muselo opustiť svoje domovy. Podľa úradov boli vlaňajšie povodne celkovo jednými z najhorších za uplynulé desaťročia.