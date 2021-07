V Nikarague zadržali siedmeho uchádzača o post prezidenta

Managua 25. júla (TASR) – Nikaragujská polícia zadržala opozičného politika Noela Josého Vidaurreho, ktorý má záujem kandidovať v prezidentských voľbách. Politik je podľa vládnych úradov podozrivý z velezrady. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovala tlačová služba orgánov činných v trestnom konaní.



V jej vyhlásení sa uvádza, že nikaragujská polícia začala v sobotu vyšetrovanie proti Noelovi Josému Vidaurreovi a politológovi Jaimemu Josému Arellanovi „pre činy, ktoré ohrozujú nezávislosť, suverenitu, sebaurčenie Nikaraguy", ako aj pre podnecovanie k zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajiny. Obaja sú podozriví, že žiadali cudzie štáty o vojenskú intervenciu a finančné prostriedky na spáchanie teroristických činov a destabilizáciu situácie v krajine.



Obaja muži sú nateraz v domácom väzení, dodala polícia.



Vidaurre mal v pláne kandidovať v prezidentských voľbách s podporou opozičnej strany Aliancia občanov za slobodu.



Podľa agentúry EFE bolo v Nikarague zadržaných už sedem kandidátov nadchádzajúcich prezidentských volieb.



Medzi zadržanými je aj Christiana Chamorrová, ktorá je dcérou exprezidentky Violety Barrios Torres de Chamorro a ktorá je podľa predvolebných prieskumov považovaná za favoritku hlasovania vypísaného na 7. novembra.



Chamorrová je obvinená z prania špinavých peňazí a momentálne je tiež v domácom väzení.



O priazeň voličov sa chce znovu uchádzať aj dlhoročný prezident Daniel Ortega, pre ktorého by to v prípade víťazstva bol v poradí štvrtý prezidentský mandát.



Obvinenia voči Ortegovým zadržaným oponentom sa opierajú o zákon, ktorý inicioval Ortega a ktorý zákonodarcovia schválili v decembri.



Ide o zákon, ktorý „tým, čo požadujú a schvaľujú uvalenie sankcií proti nikaragujskému štátu“, zakazuje uchádzať sa o verejné funkcie. Podľa odporcov zákona ide však o nástroj na umlčanie oponentov a potenciálnych súperov pred voľbami.



Ortega je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí odišli do exilu.



Viceprezidentskú funkciu od roku 2017 zastáva Ortegova manželka Rosario Murillová.



Uchádzači o prezidentský úrad v Nikarague budú môcť zaregistrovať svoju kandidatúru od 28. júla do 2. augusta, dodala agentúra AFP.