V Nikarague zakázali činnosť ďalším 169 mimovládnym organizáciám

Managua 30. augusta (TASR) — Nikaragujská vláda postavila za údajné nedodržanie predpisov mimo zákon ďalších 169 mimovládnych organizácií. Uvádza sa to v nariadení zverejnenom vo štvrtok v tamojšom úradnom vestníku, informuje agentúra Reuters.



"Nesplnili si svoje záväzky," píše sa v nariadení, ktoré podpísala nikaragujská ministerka vnútra María Amelia Coronelová. Organizácie v ňom obvinila z toho, že nezverejnili požadované informácie o svojom financovaní. Medzi najnovšie zakázanými je napríklad mimovládna organizácia Save The Children Canada, ako aj náboženské skupiny, združenia chovateľov dobytka a poľnohospodárov či nadácie bojujúce proti chorobám ako rakovina či HIV/AIDS.



Takýto krok je podľa Reuters ďalším úderom pre občiansku spoločnosť v tejto latinskoamerickej krajine, kde prezident Daniel Ortega dlhodobo potláča skupiny, ktoré považuje za nepriateľské voči svojej vláde.



Len pred desiatimi dňami nikaragujská vláda zakázala z podobného dôvodu činnosť iných 1500 mimovládnych organizácií, väčšinou náboženských združení. K ich zákazu došlo len krátko po vydaní nariadenia, že mimovládne organizácie smú pôsobiť výlučne v partnerstve so štátnymi subjektmi.



Represie Ortegovho režimu voči občianskej spoločnosti a proti katolíckej cirkvi zosilneli od protivládnych protestov z roku 2018, ktoré tamojšia vláda považuje za pokus o štátny prevrat podporovaný Washingtonom.



Úrady odvtedy postavili mimo zákon viac ako 5000 politických strán, združení a mimovládnych organizácií vrátane náboženských a charitatívnych — medzi nimi aj Červený kríž , ako aj súkromných univerzít a médií. V mnohých prípadoch im štát skonfiškoval nehnuteľnosti či zmrazil majetok. Vláda tiež zakázala opozičné politické strany a uväznila alebo vyhostila stovky svojich oponentov, skutočných aj domnelých.



Napríklad na konci roku 2023 bolo vo väzení asi 30 duchovných, ktorých neskôr z Nikaraguy poslali do exilu vo Vatikáne. Vlani bolo vyhostených aj viac ako 300 politikov, novinárov, intelektuálov a aktivistov, obviňovaných z vlastizrady.