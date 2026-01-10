< sekcia Zahraničie
V Nikarague zatkli desiatky ľudí za údajnú podporu zajatia Madura

Autor TASR
San José 10. januára (TASR) - V Nikarague úrady zatkli už najmenej 60 ľudí za údajné oslavy alebo vyjadrenie podpory zajatiu venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. V piatok to uviedla skupina na ochranu ľudských práv a miestne médiá. TASR o tom píše podľa agentúra AFP.
Skupina Blue and White Monitoring uviedla, že v piatok zostalo vo väzbe 49 ľudí „bez informácií o ich právnom postavení“. Deväť ľudí bolo prepustených a traja ďalší boli dočasne zadržaní.
Po zajatí Madura a jeho manželky Cilie Floresovej došlo k „najmenej 60 svojvoľným zatknutiam“ za údajnú podporu americkej operácie, uviedla v príspevku na X mimovládna organizácia.
Podľa exilových nikaragujských novín Confidencial v krajine platí stav „pohotovosti“. Ďalšie miestne noviny La Prensa uviedli, že k zatknutiam došlo na základe „príspevkov v prospech“ americkej operácie.
„Táto nová vlna represií sa vykonáva bez súdneho príkazu a výlučne pre vyjadrenia názorov v komentároch na sociálnych sieťach, na súkromných oslavách alebo neopakovaním oficiálnej propagandy,“ uviedla skupina Blue and White Monitoring.
Nikaragujský prezident Daniel Ortega a viceprezidentka Rosario Murillová sú vernými spojencami Madura, ktorého minulú sobotu v Caracase zajali americkí vojaci a pre obvinenia z obchodu s drogami a držania zbraní odviezli na súd do New Yorku.
Bývalý ľavicový partizán Ortega je v prezidentskom úrade od roku 2007, podľa AFP uplatňuje v krajine čoraz autoritárskejšie praktiky a sprísňuje kontrolu nad všetkými sektormi štátu.
