V Nitrianskom kraji sú zhoršenou kvalitou ovzdušia zasiahnuté obce
Správa na základe údajov a analýz popisuje stav koncentrácií prachových častíc, oxidov dusíka, prízemného ozónu a ďalších znečisťujúcich látok.
Autor TASR
Nitra 13. januára (TASR) - V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je zhoršenou kvalitou ovzdušia zasiahnutých 61 obcí. Konštatuje sa to v Správe o vývoji kvality ovzdušia na území NSK za rok 2024, ktorou sa krajskí poslanci zaoberali na svojom rokovaní v decembri 2025.
Správa na základe údajov a analýz popisuje stav koncentrácií prachových častíc, oxidov dusíka, prízemného ozónu a ďalších znečisťujúcich látok. Ako uviedol Úrad NSK, v Nitrianskom kraji sa kvalita ovzdušia monitoruje na štyroch staniciach, z nich dve sú v Nitre a po jednej v Plášťovciach v okrese Levice a v Komárne. „Dominantnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami, ktoré má za následok vysoké koncentrácie benzo(a)pyrénu a prachových častíc,“ konštatuje sa v správe.
Prekročenie limitných koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší býva najčastejšie zaznamenané v monitorovacej stanici v Plášťovciach. „Hodnoty prachových častíc sú tu, ako po minulé roky, výrazne vyššie ako na ostatných staniciach v Nitrianskom kraji. Situácia v roku 2024 je tu horšia než v roku 2023. Okrem mesta Zlaté Moravce na severe kraja sú znečisteným ovzduším najviac postihnuté obce Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Plášťovce, Šahy a obec Salka,“ uvádza sa v dokumente.
Krajský poslanec Daniel Balko upozornil, že ide predovšetkým o obce na juhovýchode NSK, kde sa na vykurovanie používa vo zvýšenej miere tuhé palivo. „Týka sa to najmä obce Plášťovce a okolia, kde sú merané hodnoty znečistenia vyššie, s potenciálnym nebezpečenstvom pre zdravie. Dôvodom je kúrenie tuhým palivom s rôznou mierou jeho kvality, keďže ide o oblasť bez napojenia na plynové vykurovanie,“ pripomenul Balko.
Podľa jeho slov sú reálne obavy, že vplyv konsolidácie a zvýšenie životných nákladov situáciu ešte zhoršia. „Evidujeme náznaky, že mnohé rodiny budú z finančných dôvodov nútené prejsť na menej kvalitné tuhé palivá. To sa už nemusí týkať iba okrajových obcí okresu Levice, ale aj mnohých ďalších lokalít na území celého kraja,“ zdôraznil Balko.
