V noci došlo k útokom na americké zariadenie na bagdadskom letisku
Americké diplomatické a logistické centrum sa nachádza v areáli medzinárodného letiska, ktoré je od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane terčom útokov ozbrojených skupín podporovaných Iránom.
Autor TASR
Bagdad 22. marca (TASR) - V noci na nedeľu došlo k ôsmim raketovým a dronovým útokom zameraným na americké diplomatické a logistické centrum na medzinárodnom letisku v Bagdade, uviedol pre agentúru AFP iracký bezpečnostný predstaviteľ. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Osem samostatných útokov, ktoré prebiehali až do úsvitu s použitím rakiet a dronov, bolo namierených proti americkému zariadeniu,“ povedal vysokopostavený bezpečnostný predstaviteľ s tým, že niektoré „rakety dopadli neďaleko komplexu“.
Podľa ďalšieho irackého bezpečnostného zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa v sobotu na letisku uskutočnilo niekoľko odletov z amerického zariadenia.
Predstaviteľ ďalej uviedol, že došlo k najmenej šiestim zásahom, pričom policajný zdroj informoval, že neďaleko letiska bolo nájdené odpaľovacie zariadenie.
Americké diplomatické a logistické centrum sa nachádza v areáli medzinárodného letiska, ktoré je od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane terčom útokov ozbrojených skupín podporovaných Iránom.
Tieto skupiny sú združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa v nedeľu ráno prihlásila k zodpovednosti za 21 dronových a raketových útokov vykonaných za posledných 24 hodín „proti základniam okupanta“ (USA) v Iraku a na Blízkom východe.
Americká ambasáda v Bagdade nebola terčom útokov už štvrtú noc po sebe po tom, ako vplyvná Iránom podporovaná iracká ozbrojená skupina Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh) vo štvrtok vyhlásila, že za určitých podmienok pozastaví svoje útoky na veľvyslanectvo na päť dní. Medzi podmienkami uviedla zastavenie izraelských útokov na Bejrút.
„Osem samostatných útokov, ktoré prebiehali až do úsvitu s použitím rakiet a dronov, bolo namierených proti americkému zariadeniu,“ povedal vysokopostavený bezpečnostný predstaviteľ s tým, že niektoré „rakety dopadli neďaleko komplexu“.
Podľa ďalšieho irackého bezpečnostného zdroja, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, sa v sobotu na letisku uskutočnilo niekoľko odletov z amerického zariadenia.
Predstaviteľ ďalej uviedol, že došlo k najmenej šiestim zásahom, pričom policajný zdroj informoval, že neďaleko letiska bolo nájdené odpaľovacie zariadenie.
Americké diplomatické a logistické centrum sa nachádza v areáli medzinárodného letiska, ktoré je od začiatku vojny na Blízkom východe opakovane terčom útokov ozbrojených skupín podporovaných Iránom.
Tieto skupiny sú združené v aliancii s názvom Islamský odpor v Iraku, ktorá sa v nedeľu ráno prihlásila k zodpovednosti za 21 dronových a raketových útokov vykonaných za posledných 24 hodín „proti základniam okupanta“ (USA) v Iraku a na Blízkom východe.
Americká ambasáda v Bagdade nebola terčom útokov už štvrtú noc po sebe po tom, ako vplyvná Iránom podporovaná iracká ozbrojená skupina Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh) vo štvrtok vyhlásila, že za určitých podmienok pozastaví svoje útoky na veľvyslanectvo na päť dní. Medzi podmienkami uviedla zastavenie izraelských útokov na Bejrút.