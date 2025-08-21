< sekcia Zahraničie
V Nórsku sa začal proces s obžalovaným zo špionáže pre Rusko a Irán
Podľa obžaloby je muž vo veku okolo 30 rokov obvinený z poskytovania informácií o činnosti veľvyslanectva v období od marca do 20. novembra 2024 - do momentu, kedy ho zadržala polícia.
Autor TASR
Oslo 21. augusta (TASR) - Nór, ktorý pracoval ako člen ochranky na americkom veľvyslanectve v Osle, sa postavil v stredu pred súd v súvislosti s obvineniami z poskytovania citlivých informácií ruskej a iránskej spravodajskej službe. Súdny proces má trvať osem dní. Informovali o tom miestne médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa obžaloby je muž vo veku okolo 30 rokov obvinený z poskytovania informácií o činnosti veľvyslanectva v období od marca do 20. novembra 2024 - do momentu, kedy ho zadržala polícia. Ku kontaktovaniu ruských a iránskych spravodajských služieb ho podľa podľa nórskej verejnoprávnej stanice NRK viedli úzke vzťahy USA s Izraelom a prebiehajúca vojna v Pásme Gazy. Ruské úrady mu za informácie údajne zaplatili 10.000 eur, iránske formou kryptomeny bitcoin.
Je obvinený z toho, že ruským a iránskym činiteľom posunul kontaktné údaje diplomatov, zamestnancov veľvyslanectva a ich rodín. Rovnako je obvinený z toho, že im poskytol evidenčné čísla vozidiel používaných veľvyslanectvom. Obžaloba tiež tvrdí, že Nór mal Rusku a Iránu odovzdať pôdorysy veľvyslanectva, bezpečnostné postupy a zoznam kuriérov, ktorých služby využívala nórska spravodajská služba.
V prvý deň procesu prokurátori predložili dôkazy v podobe e-mailovej komunikácie adresovanej ruskému veľvyslanectvu, v ktorom obžalovaný napísal, že má „informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné“, informovala verejnoprávna televízia NRK.
„Obžalovaný priznáva skutkovú podstatu činu, ale popiera trestnú zodpovednosť. Je mu ľúto, čo urobil, ale nie je špión,“ povedala pre nórsku tlačovú agentúru NTB obhajkyňa obvineného Inger Zadigová. Obžalovanému hrozí 21 rokov väzenia.
Nór v čase zatknutia študoval bakalársky program v oblasti bezpečnosti a pripravenosti na nórskej Arktickej univerzite UiT v Troms. Hosťujúci výskumník na tejto univerzite, ktorý o sebe tvrdil, že je Brazílčan José Assis Giammaria, bol minulý rok jednou z osôb, ktoré si Západ vymenil s Ruskom v rámci výmeny väzňov. Tento muž bol zatknutý v roku 2022 na základe obvinení zo špionáže. Polícia podľa NRK zistila, že je v skutočnosti Rus a jeho meno je Michail Mikušin.
Podľa obžaloby je muž vo veku okolo 30 rokov obvinený z poskytovania informácií o činnosti veľvyslanectva v období od marca do 20. novembra 2024 - do momentu, kedy ho zadržala polícia. Ku kontaktovaniu ruských a iránskych spravodajských služieb ho podľa podľa nórskej verejnoprávnej stanice NRK viedli úzke vzťahy USA s Izraelom a prebiehajúca vojna v Pásme Gazy. Ruské úrady mu za informácie údajne zaplatili 10.000 eur, iránske formou kryptomeny bitcoin.
Je obvinený z toho, že ruským a iránskym činiteľom posunul kontaktné údaje diplomatov, zamestnancov veľvyslanectva a ich rodín. Rovnako je obvinený z toho, že im poskytol evidenčné čísla vozidiel používaných veľvyslanectvom. Obžaloba tiež tvrdí, že Nór mal Rusku a Iránu odovzdať pôdorysy veľvyslanectva, bezpečnostné postupy a zoznam kuriérov, ktorých služby využívala nórska spravodajská služba.
V prvý deň procesu prokurátori predložili dôkazy v podobe e-mailovej komunikácie adresovanej ruskému veľvyslanectvu, v ktorom obžalovaný napísal, že má „informácie, ktoré by vám mohli byť užitočné“, informovala verejnoprávna televízia NRK.
„Obžalovaný priznáva skutkovú podstatu činu, ale popiera trestnú zodpovednosť. Je mu ľúto, čo urobil, ale nie je špión,“ povedala pre nórsku tlačovú agentúru NTB obhajkyňa obvineného Inger Zadigová. Obžalovanému hrozí 21 rokov väzenia.
Nór v čase zatknutia študoval bakalársky program v oblasti bezpečnosti a pripravenosti na nórskej Arktickej univerzite UiT v Troms. Hosťujúci výskumník na tejto univerzite, ktorý o sebe tvrdil, že je Brazílčan José Assis Giammaria, bol minulý rok jednou z osôb, ktoré si Západ vymenil s Ruskom v rámci výmeny väzňov. Tento muž bol zatknutý v roku 2022 na základe obvinení zo špionáže. Polícia podľa NRK zistila, že je v skutočnosti Rus a jeho meno je Michail Mikušin.