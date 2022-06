V Normandii si pripomínajú vylodenie spojencov z roku 1944

Na archívnej snímke z júna 1944 sa americkí spojenci vyloďujú na pobreží Normandie nacistami okupovaného Francúzska. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 6. júna 1944 americké prepadové komando v plnej zbroji prichádza na tzv. Omaha Beach (ide o vojenský kód) na severe Francúzska počas tzv. "dňa D", keď sa spojenecké vojská vylodili v Normandii. Foto: TASR/AP

Britskí vojaci čakajú na ďalšie rozkazy 6. júna 1944 v tzv. "deň D", keď sa spojenecké vojská vylodili v Normandii na severe Francúzska. Foto: TASR/AP

Deauville 6. júna (TASR) - Francúzsko si v týchto dňoch pripomína 78. výročie vylodenia spojencov na plážach v Normandii. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa na spomienkových podujatiach zúčastňuje aj 29 amerických veteránov, ktorí sa v roku 1944 zapojili do bojov o Normandiu.V skupine veteránov, ktorí v pondelok pricestovali do mesta Dauville, je aj šesť účastníkov prvého výsadku na pláže v Normandii zo 6. júna 1944. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízia France 24. Dodala, že mnohí z veteránom sa vekom blížia už k stovke.Ako uviedol jeden z veteránov, 97-ročný Richard Dick Rung, žijúci účastníci bojov v Normandii prišli okrem iného aj pre to, aby vyzvali mladú generáciu, aby sa zasadila za mier,Podujatia súvisiace s vylodením spojencov, ktoré je jednou z kľúčových kapitol dejín druhej svetovej vojny, sa začali vo Francúzsku už minulý štvrtok napríklad v mestách a obciach Caen, Bayeux, Arromanches, či Ver-sur-Mer.V sobotu sa v mestečku Sainte-Mere-Eglise konala prehliadka dobových vojenských vozidiel a na ďalších miestach sa uskutočnili rekonštrukcie udalostí, na ktoré prišli aj mnohí milovníci histórie vo vojenskom i civilnom oblečení z tohto obdobia.V obci Colleville-sur-Mer majú v pondelok lietadlá amerického letectva preletieť nad Americkým cintorínom počas spomienkovej slávnosti za prítomnosti armádneho generála Marka Milleyho, náčelníka Zboru náčelníkov štábov americkej armády.Tento cintorín – s výhľadom na pláž Omaha – je miestom posledného odpočinku 9386 vojakov, ktorí zahynuli v bojoch v deň D a pri bojových operáciách, ktoré po ňom nasledovali.Veľká oficiálna slávnosť sa uskutoční v pondelok v mestečku Bernieres-sur-Mer v kraji Calvados, kam boli pozvaní šéfovia štátov a vlád krajín, ktoré sa zúčastnili na poslednom veľkom svetovom konflikte.V deň D sa spojenecké jednotky vylodili na plážach s kódovým označením Omaha, Utah, Juno, Sword a Gold, ku ktorým ich priviezlo 7000 člnov. V ten jediný deň prišlo o život 4414 spojeneckých vojakov, z toho 2501 Američanov. Viac ako 5000 ďalších vojakov bolo zranených. Nemecká armáda prišla o niekoľko tisíc zabitých alebo zranených.Francúzske médiá, ako napríklad Cnews.fr, konštatujú, že tento rok sú spomienkové oslavy o to dôležitejšie, že Ruskom vedený konflikt na Ukrajine prebúdza obavy z možnej tretej svetovej vojny.