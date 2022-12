V Nórsku boli odovzdané Nobelove ceny za mier

Oslo 10. decembra (TASR) - Ukrajina nemôže dosiahnuť mier "zložením zbraní", vyhlásila v sobotu v nórskom Osle Oleksandra Matvijčuková, riaditeľka ukrajinskej ľudskoprávnej organizácie Centrum pre občianske slobody (CCL), na slávnostnej ceremónii odovzdávania Nobelovej ceny za mier za rok 2022. TASR informuje na základe správ agentúry AFP.



"Ľudia na Ukrajine chcú mier viac, než ktokoľvek iný na svete. Krajina, na ktorú útočia, však nemôže dosiahnuť mier zložením zbraní," vyhlásila Matvijčuková. "To by nebol mier, ale okupácia," dodala. "Štát, ktorý zabíja novinárov, väzní aktivistov a zasahuje na pokojných demonštráciách, je hrozbou pre mier na celom svete," konštatovala.



Jan Račinskij, predseda ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorá je druhým z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za mier, pri preberaní ceny odsúdil "šialenú a zločineckú" vojnu šéfa Kremľa Vladimira Putina na Ukrajine. Ako povedal, v Putinovom Rusku je preukazovanie odporu voči režimu považované za "fašizmus". Ocenil, že cenu dostal aj zástupca Ruska s tým, že "štátne hranice nemôžu a nemali by rozdeľovať občiansku spoločnosť".



Za tretieho oceneného, väzneného bieloruského aktivistu Alesa Biaľackého, prevzala cenu jeho manželka Natalľa Pinčuková. "Tisícky Bielorusov sú utláčaní a nespravodlivo väznení, ďalšie státisíce museli utiecť len preto, že chceli žiť v demokratickom štáte," povedala podľa agentúry DPA. "V mojej vlasti sedí celé Bielorusko vo väzení," podotkla v mene svojho manžela.



Tohtoroční laureáti Nobelovej ceny za mier ohlásení v októbri, predstavujú symbolickú voľbu, pretože reprezentujú tri krajiny, ktoré sú v centre vojny na Ukrajine. Podľa Nobelovej komisie tohtoroční laureáti "vynaložili mimoriadne úsilie pri dokumentovaní vojnových zločinov, porušovaní ľudských práv a zneužívania moci".



Zvyšné Nobelove ceny odovzdajú držiteľom v hlavnom meste Švédska v Štokholme o 16.00 h SEČ.