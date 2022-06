V Nórsku odhalili pamätník obetiam útoku extrémistu Breivika

Oslo 18. júna (TASR) - V Nórsku v sobotu odhalili pamätník 77 obetiam masakry na ostrove Utöya a atentátu v Osle, ktoré 22. júla 2011 spáchal pravicový extrémista Anders Behring Breivik. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Na ceremónii, ktorá sa konala takmer 11 rokov po najzávažnejších teroristických útokoch v histórii Nórska, sa mimo iných zúčastnili rodiny obetí, tí, čo masakru prežili, ako aj nórsky premiér Jonas Gahr Störe a korunný princ Haakon.



"My, ako národ, potrebujeme miesto pamiatky (na uctenie obetí). Miesto, ktoré nám bude navždy pripomínať všetkých, ktorých sme stratili. Miesto, kde sa naše deti a vnúčatá môžu dozvedieť o tom, čo sa stalo, o dôsledkoch pravicového extrémizmu a nenávisti," povedal Störe.



Ide o inštaláciu 77 bronzových stĺpov, ktoré majú pripomínať obete Breivikovej masakry. Pamätník sa nachádza pri prístavisku, kde ľudia nastupujú na trajekt, ktorý ich preplaví na ostrov Utöya.



Breivik najprv nastražil bombu vo vládnej štvrti v hlavnom meste Oslo - explózia pripravila o život osem ľudí. Zhruba o dve hodiny neskôr spustil streľbu na účastníkov letného tábora organizovaného mládežníckou organizáciou vládnucej Strany práce na ostrove Utöya, kde Breivik prezlečený za policajta zastrelil 69 osôb.



Ako motív svojho útoku uviedol nórsky multikulturalizmus a podporu prisťahovalectva zo strany nórskej vlády.



V roku 2012 Breivika odsúdili na 21 rokov väzenia; to je v Nórsku maximálny možný trest, ktorý však môže byť neobmedzene predlžovaný v prípade, že by odsúdený stále predstavoval hrozbu pre spoločnosť. O podmienečné prepustenie mohol Breivik požiadať po prvý raz až po desiatich rokoch. Súd však vo februári túto jeho žiadosť zamietol.