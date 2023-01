V Nórsku požiadal o azyl bývaly člen ruskej Vagnerovej skupiny

Oslo 16. januára (TASR) - O azyl v Nórsku požiadal ruský občan, ktorý je údajne bývalým vysokopostaveným členom súkromnej armády známej ako Vagnerova skupina. V pondelok to oznámili nórske úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Nórsky imigračný úrad (UDI) potvrdil, že v Nórsku sa snaží nájsť útočisko muž menom Andrej Medvedev. "Z dôvodov bezpečnosti a súkromia nemôže UDI túto záležitosť bližšie komentovať," uviedol úrad v emaili adresovanom AP.



Prípad rieši nórska imigračná polícia a spomínaného muža previezli do Osla, do centra pre ľudí, ktorí porušili imigračné zákony. Polícia odmietla prípad ďalej komentovať.



Nórska polícia ešte minulý týždeň oznámila, že hranice na severe krajiny z Ruska nelegálne prekročil nemenovaný muž. Cudzinec požiadal v pohraničnej oblasti v súkromnom dome o pomoc a neskôr ho zadržala pohraničná stráž.



Predpokladá sa, že týmto cudzincom bol Andrej Medvedev, ktorý podľa nórskej agentúry NTB 6. júla dezertoval z Vagnerovej skupiny. Nemenovanej ruskej ľudskoprávnej skupine údajne Medvedev povedal, že je pripravený prezradiť všetko, čo vie o Vagnerovej skupine, jej aktivitách a o jej zakladateľovi oligarchovi Jevgenijovi Prigožinovi.



Príslušníkmi Vagnerovej skupiny je veľa odsúdených ľudí naverbovaných v ruských väzniciach, ktorí stáli na čele útokov na Ukrajine. Vagnerovci tiež pôsobia v Afrike, kde pretláčajú ruské dezinformácie a budujú spojenectva s tamojšími diktátorskými režimami, aby získali prístup k nerastným surovinám, píše AP.