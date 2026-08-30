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V Nórsku sa konajú spomienkové bohoslužby za kráľa Haralda V.
Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle – kde sa na bohoslužbe zúčastnila aj vláda – sa už od rána začali zhromažďovať stovky ľudí.
Autor TASR
Oslo 30. augusta (TASR) - Nový nórsky kráľ Haakon VIII. sa v nedeľu spolu s členmi kráľovskej rodiny zúčastnil na hlavnej spomienkovej bohoslužbe venovanej jeho zosnulému otcovi, kráľovi Haraldovi V., v kostole v meste Asker. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle – kde sa na bohoslužbe zúčastnila aj vláda – sa už od rána začali zhromažďovať stovky ľudí.
V krajine bol vyhlásený štátny smútok. Dátum pohrebu zosnulého kráľa zatiaľ nebol stanovený.
V utorok kráľ Haakon zloží v parlamente prísahu vernosti. Neočakáva sa, že nový panovník a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, budú korunovaní počas osobitnej ceremónie – Nórsko totiž zrušilo korunovácie v roku 1908. Rovnako ako jeho otec a starý otec pred ním však Haakon môže požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde boli nórski panovníci korunovaní v rokoch 1814 až 1906.
Harald bol všeobecne vnímaný ako stelesnenie otvoreného a tolerantného Nórska a bol oceňovaný za to, že viedol modernú a skromnú monarchiu, píše AFP.
„Predovšetkým si bol človekom, ktorý zostal verný svojim hodnotám a oddaný svojim povinnostiam,“ povedal Haakon o svojom otcovi vo svojom prvom verejnom prejave odvysielanom v sobotu.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V piatok 28. augusta následne zomrel vo veku 89 rokov.
V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu.
Pamiatkové bohoslužby boli naplánované aj v kostoloch po celej krajine a pred katedrálou v Osle – kde sa na bohoslužbe zúčastnila aj vláda – sa už od rána začali zhromažďovať stovky ľudí.
V krajine bol vyhlásený štátny smútok. Dátum pohrebu zosnulého kráľa zatiaľ nebol stanovený.
V utorok kráľ Haakon zloží v parlamente prísahu vernosti. Neočakáva sa, že nový panovník a jeho manželka, kráľovná Mette-Marit, budú korunovaní počas osobitnej ceremónie – Nórsko totiž zrušilo korunovácie v roku 1908. Rovnako ako jeho otec a starý otec pred ním však Haakon môže požiadať o požehnanie v katedrále v Trondheime, kde boli nórski panovníci korunovaní v rokoch 1814 až 1906.
Harald bol všeobecne vnímaný ako stelesnenie otvoreného a tolerantného Nórska a bol oceňovaný za to, že viedol modernú a skromnú monarchiu, píše AFP.
„Predovšetkým si bol človekom, ktorý zostal verný svojim hodnotám a oddaný svojim povinnostiam,“ povedal Haakon o svojom otcovi vo svojom prvom verejnom prejave odvysielanom v sobotu.
Haralda V., ktorý bol najstarším vládnucim monarchom v Európe, hospitalizovali v Osle 17. augusta pre zdravotné komplikácie súvisiace s liečbou hemolytickej anémie, čo je druh chudokrvnosti, ktorý vedie k únave a dýchavičnosti. V piatok 28. augusta následne zomrel vo veku 89 rokov.
V posledných rokoch ho trápili zdravotné problémy. Vo februári ho počas dovolenky na ostrove Tenerife hospitalizovali pre infekciu. V marci 2024 mu po tom, ako ochorel na dovolenke v Malajzii, implantovali kardiostimulátor. Abdikáciu však odmietal s tým, že pred nórskym parlamentom zložil celoživotnú prísahu.