Pondelok 16. marec 2026
V Nórsku sa končí súd so synom korunnej princeznej M. Borgom Höibym

Dvadsaťdeväťročný muž svoju vinu na súde poprel. Ide o niekoľko desiatok deliktov vrátane štyroch prípadov znásilnenia.

Oslo 16. marca (TASR) - Nórska prokurátora v pondelok prednesie záverečné argumenty žaloby v procese s Mariusom Borgom Höibym, synom nórskej korunnej princeznej Mette-Marit. Je podozrivý z viacerých prípadov znásilnenia, drogových trestných činov a domáceho násilia, píše TASR podľa agentúry DPA.

Dvadsaťdeväťročný muž svoju vinu na súde poprel. Ide o niekoľko desiatok deliktov vrátane štyroch prípadov znásilnenia. Vypovedalo o tom niekoľko svedkov a žaloba predložila viac ako 800 textových správ a videozáznamov. V prípade, ak súd rozhodne o Höibyho vine, hrozí mu až 16 rokov väzenia.

Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred jej sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.

Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia. „Rozhodli sme sa, že nebudeme prítomní v súdnej sieni a nebudeme sa k súdnemu procesu vyjadrovať,“ povedal 52-ročný Haakon.

Polícia zadržala Höibyho 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol voči svojej vtedajšej priateľke násilný pod vplyvom alkoholu a kokaínu a že ničil veci v jej byte. Násilný bol aj k niekoľkým ďalším ženám a mal prísne zakázané sa kontaktovať so svojimi expartnerkami.

Súdny proces s nevlastným synom korunného princa Haakona vyvolal veľký škandál, ktorý zhoršilo zverejnenie informácií o kontaktoch Mette-Marit s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
