< sekcia Zahraničie
V Nórsku sa začal súdny proces so synom princeznej, muž vinu odmieta
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom.
Autor TASR
Oslo 3. februára (TASR) - V nórskej metropole Oslo sa začal v utorok súdny proces s Mariusom Borgom Höibym, synom korunnej princeznej Mette-Marit, ktorý je obžalovaný z 38 trestných činov vrátane znásilnenia štyroch žien, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dvadsaťdeväťročný Höiby svoju vinu na súde poprel. V prípade, že ho okresný súd v Osle uzná za vinného, hrozí mu až 16 rokov väzenia. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia. „Rozhodli sme sa, že nebudeme prítomní v súdnej sieni a nebudeme sa k súdnemu procesu vyjadrovať,“ povedal 52-ročný Haakon v nórskej verejnoprávnej televízii. Spolu s princeznou budú sledovať priebeh konania v súkromí.
Polícia Höibyho zadržala 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol voči svojej vtedajšej priateľke násilný pod vplyvom alkoholu a kokaínu, a že ničil veci v jej byte. Násilný bol aj k niekoľkým ďalším ženám a mal prísne zakázané sa kontaktovať so svojimi expartnerkami.
Dvadsaťdeväťročný Höiby svoju vinu na súde poprel. V prípade, že ho okresný súd v Osle uzná za vinného, hrozí mu až 16 rokov väzenia. Súdny proces je naplánovaný do 19. marca.
Marius Borg Höiby sa narodil princeznej vo vzťahu s Mortenom Borgom niekoľko rokov pred sobášom s nórskym korunným princom Haakonom. Je členom rodiny, ale nemá žiadny titul ani verejnú funkciu.
Haakon a jeho manželka vopred oznámili, že sa na súdnom procese nezúčastnia. „Rozhodli sme sa, že nebudeme prítomní v súdnej sieni a nebudeme sa k súdnemu procesu vyjadrovať,“ povedal 52-ročný Haakon v nórskej verejnoprávnej televízii. Spolu s princeznou budú sledovať priebeh konania v súkromí.
Polícia Höibyho zadržala 4. augusta 2024 po hádke v byte v Osle. Priznal, že bol voči svojej vtedajšej priateľke násilný pod vplyvom alkoholu a kokaínu, a že ničil veci v jej byte. Násilný bol aj k niekoľkým ďalším ženám a mal prísne zakázané sa kontaktovať so svojimi expartnerkami.