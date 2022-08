ZRÚTIL SA MOST: Pri záchrannej operácii pomáhal vrtuľník

Oslo 15. augusta (TASR) - Na juhu Nórska sa v pondelok zrútil drevený most. Osobné auto, ktoré po moste v tom čase prechádzalo, spadlo do rieky. Iné vozidlo, kamión, uviazlo na poškodenej vyvýšenej časti. Obaja vodiči vyviazli bez zranení, uviedla podľa agentúry AP miestna polícia. Príčina zrútenia mosta nebola bezprostredne známa.



Pri záchrannej operácii pomáhal vrtuľník, ktorý vytiahol vodiča nákladného auta. Vodičovi osobného auta sa podarilo dostať z vozidla vlastnými silami.



Tento takmer 150 metrov dlhý dvojprúdový most – Tretten Bru –, ktorý má aj chodník pre peších, spája západný breh rieky Gudbrandsdalslagen a dedinu Tretten. Most bol otvorený v roku 2018.



Nórska automobilová federácia (Norges Automobil-Forbund, NAF) informovala, že most bol skontrolovaný v roku 2021.



Polícia po incidente uzavrela diaľnicu E6 v danom úseku. Zatiaľ nie je známe, kedy bude opäť otvorený.



Spravodajský web Lifeinnorway.net informoval, že podobný drevený most sa zrútil aj v roku 2016 v dedine Sjoa.



Oba mosty boli vyrobené z lepeného dreva, ktoré sa skladá z drevených vrstiev spojených trvanlivými lepidlami odolnými voči vlhkosti.



Keď sa vo februári 2016 zrútil most v Sjoe, vyšetrovaním sa zistilo, že príčinou bolo poddimenzovanie spoja, ktorý spája dva pozdĺžne nosníky z lepeného lamelového dreva v moste.