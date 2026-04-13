V Nórsku slávnostne otvorili budovy poškodené pri Breivikovom útoku
Autor TASR
Oslo 13. apríla (TASR) – Nórsky premiér Jonas Gahr Störe v pondelok slávnostne otvoril prvé zrekonštruované budovy vo vládnej štvrti v Osle, ktoré boli poškodené pri teroristickom útoku krajne pravicového masového vraha pred 15 rokmi. Informovala o tom agentúra DPA.
Na slávnostnom otvorení vysielanom v televízii v priamom prenose Störe uviedol, že v nórskej histórii sa často hovorí o povojnovej obnove, no teraz Nórsko oslavuje „obnovu po terorizme“. „To čosi vypovedá o zraniteľnosti modernej spoločnosti,“ dodal, pričom zároveň zdôraznil, že „demokracia nebola porazená“.
Páchateľom útokov z 22. júla 2011 bol Anders Behring Breivik, ktorý najprv odpálil bombu vo vládnej štvrti v Osle, pričom zabil osem ľudí a ďalších zranil. Následne na ostrove Utöya zastrelil 69 prevažne mladých ľudí, ktorí boli na letnom tábore mládežníckej organizácie sociálnodemokratickej Strany práce (AP). Masové vraždenie odôvodnil pravicovo-extrémistickými a islamofóbnymi motívmi.
V roku 2012 bol Breivik odsúdený na 21 rokov väzenia s možnosťou opakovaného predlžovania, čo bol v tom čase v Nórsku najprísnejší trest. Jeho žiadosti o predčasné prepustenie z väzenia súdy doteraz vždy zamietli.
Do zrekonštruovanej časti vládnej štvrte sa v pondelok vrátilo šesť ministerstiev a úrad premiéra. Ďalšie štyri rezorty sa majú presťahovať do roku 2029. Termín dokončenia prác však zatiaľ nie je známy.
