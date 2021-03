V Nórsku vyšetrujú údajné porušenie opatrení na premiérkinej oslave

Oslo 19. marca (TASR) - Nórska polícia vyšetruje možné porušenie protipandemických opatrení na oslave narodenín premiérky Erny Solbergovej. Informovali o tom v piatok agentúry DPA a AFP.



Solbergová oslavovala svoje 60. narodeniny vo februári v širšom rodinnom kruhu v lyžiarskom stredisku Geilo ležiacom na juhu Nórska. Podľa nórskej stanice NRK boli protipandemické opatrenia na tejto oslave porušené dvakrát tým, že na nich bolo viac ako desať ľudí.



Prvýkrát sa tak stalo 25. februára na večeri v miestnej reštaurácii, kam prišlo 13 ľudí, na ktorej sa však premiérka nezúčastnila, pretože musela ísť do nemocnice pre problémy so zrakom. Na druhý deň Solbergová a jej príbuzní opäť porušili nariadenia, pretože v jej byte konzumovalo suši 14 ľudí.



Konzervatívna premiérka vo štvrtok pre NRK uviedla, že sa o "platných nariadeniach mala lepšie informovať". Solbergová si až neskôr podľa vlastných slov uvedomila, že na spomínané stretnutia sa vzťahujú protipandemické opatrenia.



"Rozumiem tým, ktorých to nahnevalo a sú sklamaní. Urobila som chybu a chcem povedať, že ma to mrzí," napísala Solbergová na Facebooku.



Polícia na základe jej vyjadrenia i správ v médiách začala vyšetrovanie, ktoré má objasniť, či na Solbergovej oslave boli porušené lokálne alebo celoštátne obmedzenia.



Nórsko s 5,3 miliónmi obyvateľov zaznamenalo podľa NRK od začiatku pandémie 84.553 prípadov nákazy a 648 úmrtí spojených s novým koronavírusom.