V Nórsku zadržali ruských občanov, ktorí fotili zakázané objekty

Kodaň 17. októbra (TASR) - V Nórsku boli minulý týždeň zadržané štyri osoby s ruským občianstvom po tom, čo ich videli zhotovovať zábery objektov, ktoré je zakázané fotografovať. Oznámila to v pondelok nórska polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Polícia našla u zadržaných osôb - troch mužov a jednej ženy - "fotografické vybavenie a pomerne rozsiahly obrazový materiál", keď 11. októbra hliadka zastavila vozidlo, v ktorom sa viezli. Polícia vo vyhlásení nešpecifikovala objekty, ktoré zadržaní fotografovali.



Štvorica ruských občanov, ktorých identita nebola zverejnená, prišla do Nórska z Fínska ako turisti. Zatiaľ nebola zistené ich priama spojitosť s podobnými prípadmi, v rámci ktorých boli na iných miestach v Nórsku zadržaní ďalší ruskí občania s dronmi.



V posledných týždňoch boli hlásené viaceré pozorovania dronov v blízkosti ropných a plynových plošín ležiacich neďaleko nórskeho pobrežia. Polícia o tom odmietla poskytnúť bližšie informácie "vzhľadom na povahu prípadu".



Po tom, čo v septembri výbuchy poškodili v Baltskom mori plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, boli sprísnené bezpečnostné opatrenia v okolí objektov kľúčovej infraštruktúry. K výbuchom prišlo v medzinárodných vodách, no v oblastiach, ktoré sú výhradnými ekonomickými zónami Dánska a Švédska. Existuje podozrenie, že išlo o sabotáž.