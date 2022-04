V Notre-Dame sa budú modliť za obete vojen, pandémie a násilia

Na archívnej snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 13. apríla (TASR) - Na Veľký piatok, v deň tretieho výročia ničivého požiaru, sa v parížskej katedrále Notre-Dame uskutočnia modlitby "". Informoval o tom v stredu rektor katedrály Patrick Chauvet, ktorý spresnil, že modlitby prebehnú bez prítomnosti veriacich.Pre veriacich je na Piatok utrpenia Pána pripravená spoločná meditácia na nádvorí tejto gotickej katedrály, kam sa zmestí 600–1000 ľudí, dodal Chauvet. Spresnil, že v rámci meditácií sa budú čítať texty Charla de Foucaulda, ktorý bude v máji v Ríme vyhlásený za svätého.V nedeľu sa na nádvorí katedrály uskutoční slávnostná bohoslužba Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania aj s účasťou veriacich.Pred požiarom navštívilo katedrálu Notre-Dame ročne takmer 12 miliónov ľudí a konalo sa v nej každý rok 2400 bohoslužieb a 150 koncertov.Toto majstrovské dielo gotického umenia spustošil 15. apríla 2019 veľký požiar, pri ktorom zhorel celý drevený krov a štíhla veža nad krížením lodí sa prepadla do hlavnej lode, čím došlo k veľkým materiálnym škodám.V plameňoch sa roztavilo aj množstvo toxického olova použitého pri stavbe jej strechy. Tento olovený prach sa uchytil na múroch katedrály a na budovách i verejných priestranstvách v okolí, čo skomplikovalo čistiace práce. Hlavné zvonice a vonkajšie múry katedrály sa hasičom podarilo zachrániť pred zrútením.Tri roky po ničivom požiari je katedrála z väčšej časti zbavená hrubej vrstvy sadzí na stenách, klenbách i podlahách, čím sa jej vrátila jej pôvodná svetlá farba.Renovačné práce pokračujú v takom tempe, aby bol dodržaný termín znovuotvorenia katedrály do olympijských hier, ktoré sa v Paríži uskutočnia v roku 2024, informovala agentúra AFP.Mnohé z úloh v rámci renovácie boli zadané špecializovaným dielňam v celom Francúzsku.Patrí k nim aj demontáž a čistenie organu z 18. storočia – najväčšieho vo Francúzsku –, ktorý síce požiar ušetril, ale pokryl ho olovený poprašok. Na reštaurovanie boli odoslané aj vitráže, niekoľko sôch a 22 veľkoformátových obrazov zo 17. a 18. storočia.Ďalšou významnou fázou renovácie bude vytesanie a opätovné osadenie krovu chrámovej lode a chóru, ako aj sanktusníka. Predpokladá sa, že tieto práce by mali byť dokončené v prvej polovici roka 2023.V rámci príprav na to už bolo vyrúbaných 1000 stromov, a to v štátnych a súkromných lesoch po celom Francúzsku.Tento týždeň v lomoch začal ťažiť kameň, aby sa mohlo začať s obnovou poškodených klenieb.Renovačné práce sa spomalili v marci, keď sa počas prípravných prác na rekonštrukciu sanktusníka – štíhlej drevenej veže situovanej na hrebeni strechy v bode, kde bočná chrámová loď pretína hlavnú loď katedrály – našlo niekoľko hrobiek a olovený sarkofág pochádzajúci pravdepodobne zo 14. storočia.Vedci vtedy tiež objavili zvyškov bývalej zásteny zo 14. storočia – kamennej galérie, ktorá oddeľovala liturgický chór od chrámovej lode a veriacich.Príčiny požiaru katedrály nie sú známe ani po troch rokoch vyšetrovania, informoval v stredu spravodajský web France Info.Pripomenul, že pred tromi rokmi boli prvými podozrivými zamestnanci, ktorí pracovali na vtedajšej rekonštrukcii historickej budovy. Preverovalo sa, či požiar nespôsobili oni fajčením. Všetci však tvrdili, že vždy fajčili mimo objektu. O rok neskôr vyšetrovatelia primárne preverovali hypotézu, že požiar spôsobil skrat v elektrických rozvodoch.Vyšetrovanie paralelne odhalilo aj niekoľko chýb v zabezpečení katedrály, najmä v jej poplašnom systéme, ktorý v deň požiaru prispel k oneskorenému privolaniu hasičov, a v elektrickom systéme jedného z výťahov. Tieto nedostatky však pravdepodobne neboli príčinou požiaru, ale mohli uľahčiť jeho rozšírenie po celej budove, konštatoval web France Info.