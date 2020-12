V Notre-Dame sa na Štedrý večer konal prvý koncert od požiaru

Paríž 25. decembra (TASR) - Parížska katedrála Notre-Dame, ktorá bola vážne poškodená požiarom z apríla 2019, bola na Štedrý deň dejiskom prvého koncertu od tejto tragickej udalosti, informovala agentúra AP.



Členovia katedrálneho zboru Maîtrise Notre-Dame spievali vo vnútri stredovekej parížskej pamiatky oblečení v ochranných oblekoch a prilbách.



Katedrálny zbor vystúpil v redukovanej zostave: sólistku Julie Fuchsovú sprevádzalo 20 zboristov v doprovode huslistu a zapožičaného organu. Spievali pod vitrážami katedrály v zatemnenom kostole, ktorý sa z nebezpečnej fázy upratovania a čistenia dostáva do fázy rozsiahlej rekonštrukcie.



Speváci stáli v rozstupoch, aby mohli spievať bez rúšok, ktoré sú vo Francúzsku vnútri povinné v rámci opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.



Verejnosť nemohla vstúpiť dovnútra chrámu Notre-Dame a neočakáva sa, že by tak mohla urobiť pred rokom 2024. Koncert bol zaznamenaný a odvysielaný v televízii.



Diecéza označila tento koncert za "vysoko symbolický, poznačený emóciami a nádejou" a za oslavu "hudobného dedičstva, ktoré sa datuje do stredoveku".



Zbor Notre-Dame mával obvykle asi 60 koncertov ročne. Tradícia tohto zboru sa začala na prelome 12. a 13. storočia, keď sa začal stavať aj Chrám Matky Božej. Od osudného požiaru sa však stal putovným a vystupuje v rôznych iných parížskych kostoloch.



Požiar v apríli 2019 pohltil olovenú strechu katedrály a zničil jej vežu. Až začiatkom tohto mesiaca robotníci konečne stabilizovali miesto natoľko, aby mohli začať s jeho obnovou.