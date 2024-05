V Novej Kaledónii prijali opatrenia v spojitosti s demonštráciami

Nouméa 14. mája (TASR) - Úrady v Novej Kaledónii v utorok vyhlásili nočný zákaz vychádzania i zákaz zhromažďovania v reakcii na protesty proti navrhovanej reforme volebného systému, ktorá vyvolala hnev v radoch separatistov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Zákaz bude v platnosti od 18.00 h v utorok do stredy 6.00 h. Školy a vzdelávacie inštitúcie uzavreli až do odvolania a prerušili tiež prevádzku medzinárodného letiska.



Protesty prepukli v pondelok, keď účastníci vyjadrovali nesúhlas s ústavnou reformou, o ktorej v tomto období rokuje francúzsky parlament. Mala by rozšíriť volebné právo v Novej Kaledónii aj na francúzskych občanov. Separatisti sa však obávajú, že takéto rozšírenie bude prínosom pre profrancúzskych politikov.



Demonštranti s pokrývkami tváre či v kapucniach obsadili v pondelok viacero kruhových objazdov a dostali sa do konfrontácií s políciou, ktorá reagovala streľbou nesmrtiacimi nábojmi. Zatknutých bolo 36 ľudí a 30 policajtov utrpelo zranenia. Najmenej dve predajne automobilov a jeden závod boli terčom podpaľačských útokov.



Viacero supermarketov v hlavnom meste Nouméa a v neďalekých mestách Dumbéa a Mont-Dore vyrabovali. Miestni obyvatelia hlásili aj požiar na policajnej stanici, podpálené auto pred jedným z domov a viaceré explózie.



Francúzsko sa v roku 1998 v dohode z Nouméy zaviazalo, že Novej Kaledónii postupne udelí väčšie právomoci, pripomína AFP. Obyvatelia tohto súostrovia odvtedy v troch referendách v rokoch 2018, 2020 a 2021 hlasovali za zachovanie štatútu francúzskeho zámorského územia.



Skupiny podporujúce nezávislosť bojkotovali referendum v roku 2021 a jeho výsledky odmietajú prijať. Domorodí obyvatelia Novej Kaledónie Kanakovia dlhodobo bojujú za vlastný štát.



Ostrovná Nová Kaledónia sa rozprestiera v Tichom oceáne približne 1200 kilometrov východne od Austrálie. Má asi 238.000 obyvateľov a hlavným mestom je Nouméa. Pre Paríž je toto územie dôležité geopoliticky, vojensky a tiež sú tam bohaté ložiská niklu.