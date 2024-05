V Novej Kaledónii pristálo prvé lietadlo na evakuáciu turistov

Nouméa 21. mája (TASR) - V nepokojmi zasiahnutej Novej Kaledónii pristálo v utorok vojenské dopravné lietadlo, aby z tohto francúzskeho tichomorského územia evakuovalo turistov, ktorí tam uviazli pre pouličné nepokoje sprevádzané streľbou, rabovaním a podpaľačskými útokmi, informovala agentúra AFP.



Prvé lietadlá na evakuačné lety vyslali Austrália a Nový Zéland, ktoré v spolupráci s Francúzskom pokračujú v príprave ďalších letov.



Miestne úrady i vláda v Paríži medzičasom deklarovali, že situácia v Novej Kaledónii sa postupne upokojuje: v utorok sa podarilo priviezť tovar a znovuotvoriť 21 supermarketov.



Jednotky francúzskej armády postupne obnovujú pokoj a poriadok na celom území, odstraňujú z ciest zhorené autá a rozmiestňujú sa na ochranu verejných budov.



Francúzski predstavitelia cez víkend uviedli, že bezpečnostné zložky zlikvidovali 76 zátarasov pozdĺž 60 kilometrov dlhého úseku cesty z hlavného mesta Nouméa na medzinárodné letisko La Tontouta. Podľa novinárov agentúry AFP však mnohé z nich militanti z radov pôvodných obyvateľov súostrovia - Kanakov - rýchlo postavili nanovo.



Kanakovia so šatkami na tvárach, niektorí vyzbrojení podomácky vyrobenými katapultmi, v utorok pokračovali v strážení zátarasov na ceste k medzinárodnému letisku, ktoré je minimálne do štvrtka uzavreté pre komerčné lety, dodala AFP.



Novokaledónska obchodná a priemyselná komora oznámila, že nepokoje spôsobili "katastrofálne ekonomické škody". Dodala, že vyrabovaných a podpálených bolo 150 podnikov.



Podľa AFP Francúzsko zvažuje predĺženie 12-dňového výnimočného stavu, ktorý viedol k zákazu nočného vychádzania, domácim väzeniam pre podozrivých vodcov a zákazu používania siete TikTok. Zakázaný bol aj predaj alkoholu, nosenie zbraní a zhromažďovanie sa.



Nová Kaledónia je od polovice 19. storočia francúzskym zámorským územím. Názory na to, či by mali ostrovy zostať súčasťou Francúzska, alebo byť autonómne či nezávislé, rozdeľujú tamojšie obyvateľstvo - zhruba podľa etnických línií.



Nepokoje v Novej Kaledónii vypukli pre ústavný návrh zákona, ktorým menia pravidlá regionálnych volieb: právo voliť získajú všetci pôvodní obyvatelia, ale aj obyvatelia súostrovia s najmenej desaťročným pobytom v Novej Kaledónii.



Od revízie ústavy z roku 2007, ktorá vyplýva z dohody medzi Nouméou a Parížom z roku 1998, môžu v provinčných voľbách voliť len ľudia zapísaní vo volebných zoznamoch pred dátumom tejto dohody.



Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Novokaledónske hnutie za nezávislosť však v súvislosti s ústavným zákonom vyjadrilo obavy, že v ňom definované zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



Nepokoje v Novej Kaledónii si doposiaľ vyžiadali životy šiestich ľudí vrátane dvoch policajtov a desiatky ďalších utrpeli zranenia.



Francúzske úrady v Novej Kaledónii uviedli, že polícia doteraz zatkla takmer 270 "výtržníkov", informovala v utorok agentúra AFP.