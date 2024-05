V Novej Kaledónii zrušili výnimočný stav, platí zákaz vychádzania

Nouméa 28. mája (TASR) - Francúzsko v utorok ráno zrušilo výnimočný stav vyhlásený na zámorskom teritóriu Nová Kaledónia, naďalej však platí zákaz vychádzania a do nepokojmi zmietanej oblasti posiela ďalšie posily. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron rozhodol, že zatiaľ nepredĺži výnimočný stav nad rámec zákonnej lehoty 12 dní, aby umožnil stretnutia so stranou FLNKS, ktorá podporuje nezávislosť. Miestni predstavitelia majú zároveň možnosť pokúsiť sa odstrániť cestné barikády. Elyzejský palác avizoval zrušenie reštriktívnych opatrení ešte v nedeľu.



Vyhlásenie výnimočného stavu Parížom bolo reakciou na nepokoje, ktoré vypukli pred vyše dvomi týždňami v súvislosti s ústavnou reformou volebného systému. Na jej základe by mali právo voliť v provinčných voľbách tisíce francúzskych občanov.



Násilnosti si dosiaľ vyžiadali sedem obetí, stovky zranených a zhruba 500 zadržaných osôb. Francúzske úrady tam dosiaľ vyslali niekoľko stoviek policajných aj vojenských posíl. Podľa najnovších informácií tam posielajú ďalších 480 polovojenských žandárov.



Na Novej Kaledónii naďalej zostáva platný nočný zákaz vychádzania od 18.00 h do 06.00 h miestneho času a aj zákaz predaja alkoholu, uviedol tamojší francúzsky úrad vysokého komisára.



AFP v noci na utorok napísala, že situácia na tomto francúzskom území stíchla, v jednej zo štvrtí hlavného mesta Nouméa však hlásili isté rušenie poriadku. Počas dňa sa tiež vytvárajú dlhé kolóny vozidiel, pričom mnoho ciest, vrátane tej, ktorá vedie na medzinárodné letisko v meste Nouméa, zostáva uzavretých. Letisko je zatiaľ zatvorené do 2. júna.



Nová Kaledónia je od polovice 19. storočia francúzskym zámorským územím. Názory na to, či by mali ostrovy zostať súčasťou Francúzska, alebo byť autonómne či nezávislé, rozdeľujú tamojšie obyvateľstvo - zhruba podľa etnických línií.



Podľa vlády v Paríži by na základe nového zákona do voličských zoznamov pribudlo asi 25.000 ľudí. Miestne hnutie za nezávislosť však vyjadrilo obavy, že tieto zmeny oslabia politický vplyv domorodých Kanakov.



Reformu schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, čaká sa ešte na konečnú ratifikáciu. Macron, ktorý Novú Kaledóniu navštívil minulý štvrtok v snahe zmierniť krízu, však avizoval, že vzhľadom na nepokoje zavedenie reformy odložia.