V Nemecku v novembri klesol počet neoprávneného pekročenia hraníc

Berlín 7. decembra (TASR) - Počet prípadov neoprávneného vstupu na územie Nemecka v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom výrazne klesol. Ako vyplýva z odpovede spolkovej vlády na interpeláciu poslankyne strany Ľavica Clary Büngerovej, Spolková polícia od 1. do 23. novembra zaznamenala celkovo 4353 takýchto vstupov a nariadila vyhostenie 2299 osôb.



V priebehu októbra bolo pritom zaregistrovaných až 18.384 pokusov o neoprávnené prekročenie nemeckých pozemných hraníc, uviedla vo štvrtok agentúra DPA.



Pomerne nízke počty za minulý mesiac dokresľuje aj porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Za celý november 2021 odhalila Spolková polícia 7543 neoprávnených vstupov, v novembri minulého roka to bolo 12.538 neoprávnených vstupov.



K výraznému poklesu došlo v prvých novembrových týždňoch nielen na hraniciach s Poľskom, Českom a Švajčiarskom, kde sú od 16. októbra zavedené stacionárne hraničné kontroly, ale aj na hraniciach s Rakúskom. Takéto kontroly sa tam uplatňujú už od jesene 2015 a odvtedy sa opakovane predlžujú.



Podľa predbežných údajov Spolkovej polície bolo na nemecko-rakúskych hraniciach od 1. do 23. novembra zaznamenaných 921 osôb, ktoré nelegálne vstúpili do Nemecka; 493 z nich bolo vrátených späť. V októbri ich bolo 6921, späť do Rakúska sa muselo vrátiť 4820 ľudí, prevažne z Turecka, Sýrie, Afganistanu a Maroka.



Policajný odborový zväz (GdP) tvrdí, že prudký pokles v posledných týždňoch možno len v malej miere pripísať hraničným kontrolám, ktoré v polovici októbra nariadila spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová. Podľa Andreasa Roßkopfa z GdP je to skôr výsledok istého dominového efektu, keď ochranu hraníc následne posilnili okolité štáty. Ako príklad spomenul Rakúsko a Slovensko, ktoré zintenzívnili kontroly na hraniciach s Maďarskom.



Roßkopf ďalej uviedol, že pokles neoprávnených vstupov má aj ďalšiu príčinu. Podľa zistení polície došlo medzi konkurenčnými pašeráckymi organizáciami k veľkým nezhodám, v dôsledku ktorých mnohí migranti uviazli na pašeráckych trasách. Dá sa však očakávať, že prevádzači sa čoskoro nájdu nové spôsoby, ako dostať migrantov do Nemecka výmenou za peniaze.