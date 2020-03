V novom izraelskom parlamente bude rekordne veľa žien

Jeruzalem 5. marca (TASR) – V 120-člennom izraelskom parlamente, ktorý vzišiel z pondelkových predčasných volieb, bude pôsobiť 30 žien. Ide o rekord v dejinách izraelského parlamentu, informoval v hebrejčine vychádzajúci denník Jisrael ha-Jom, ktorý dodal, že v končiacom parlamente pôsobilo 28 poslankýň.



V novom Knesete bude aj viac poslancov arabského pôvodu, keďže koalícia strán zastupujúcich izraelských Arabov - Jednotný zoznam - získala vo voľbách 16 mandátov, čo lídri komunity označili za historické.



Ďalšou zaujímavosťou je, že spomedzi 120 poslancov sa ich 100 narodilo v Izraeli, zatiaľ čo zvyšných 20 v cudzine.



Denník The Times of Israel napísal, že v novom parlamente zasadne aj Iman Chátibová-Jásinová - prvá poslankyňa parlamentu, ktorá si vlasy zahaľuje moslimskou šatkou - hidžábom.



Konečné výsledky volieb by mali byť izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi doručené 10. marca. Noví poslanci parlamentu sa na ustanovujúcej schôdzi zídu 16. marca, keď zložia aj predpísaný sľub.