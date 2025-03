V Novom Sade odštartovali marec literárnym podujatím Zima s knihou

Nový Sad 7. marca (TASR) - V priestoroch Miestneho odboru Matice slovenskej v Novom Sade sa tento týždeň konalo podujatie Zima s knihou. Usporiadatelia na ňom predstavili minuloročné publikácie Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca. Centrum spoluorganizovalo literárne podujatie spolu so Slovenským kultúrnym klubom v Srbsku, informuje miestny spravodajca TASR.



Najnovšie knihy SVC predstavil jeho bývalý riaditeľ a predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku Vladimír Valentík. "Posledný rok bol na naše pomery relatívne slušný. Vydali sme 11 kníh, okrem toho tradičné najstaršie periodikum Slovákov v Srbsku, 104. ročník Národného kalendára. Z tých 11 kníh vyšli tri aj v angličtine. Sú to publikácie, ktoré sme vydali vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom z Dubčekovej univerzity v Trenčíne," vyhlásil pre TASR Valentík.



Na prezentácii minuloročných vydaní boli prítomní aj ich autori Katarína Pucovská a Ján Kišgeci, ktorí spoločne pripravili knihu Chotekovci a Futocké panstvo.



Prišiel aj básnik Víťazoslav Hronec, ktorému vyšla antológia vlastnej poézie. Pre TASR spresnil, že ju sám aj zostavil. "Bola to veľká drina, pretože človek musí viackrát prečítať všetko, čo napísal, a musí byť voči sebe veľmi kritický... Vybral som prakticky len 30 básní," uviedol Hronec.



Podujatie v Novom Sade organizačne podporil aj Miestny odbor Matice slovenskej. "V marci je prvá úradná prednáška a už tradičný matičný večierok bol venovaný akcii Zima s knihou," uviedol pre TASR predseda miestneho odboru Jaroslav Boldocký. Zároveň dodal, že odbor sa na podujatí podieľal už tretíkrát.



Podujatie Zima s knihou sa prvýkrát konalo v roku 2007. Ide o putovné podujatie, v rámci ktorého SVC predstavuje svoje najnovšie publikácie v jednotlivých slovenských vojvodinských prostrediach.













(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)