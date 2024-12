V Novom Sade prezentovali knihu Zázračný mlynček

Nový Sad 11. decembra (TASR) - V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v utorok prezentovali knihu Zázračný mlynček, zbierku slovenských ľudových rozprávok, ktoré vybrala a do srbčiny preložila spisovateľka a prekladateľka Zdenka Valentová Belićová, informuje spravodajca TASR.



"Môžem povedať, že prezentujeme asi moje najmilšie preklady doteraz. Ide o slovenské národné povesti Pavla Dobšinského. Slovenské národné povesti, ako aj povesti každého národa prezentujú jeho ducha. Slovenské ľudové rozprávky dosiaľ neboli do srbčiny prekladané a pre mňa to bolo veľkým prekvapením," konštatovala autorka.



Prezentáciu knihy organizátori spojili aj s výstavou ilustrácií, ktoré sú v diele, ako aj s detskými tvorivými dielňami pre žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra v obci Kysáč pri Novom Sade.



Publikáciu vydalo Medzinárodné centrum literatúry pre deti Zmajove detské hry, ktoré v Novom Sade pôsobí od roku 1957.



Ako pre TASR uviedla riaditeľka tohto centra Dušica Marinovićová, knihu hodnotia pozitívne. "Vydali sme ju v rámci našej edície Svetová literatúra pre deti. Chceli by sme, aby sa kniha používala ako učebná pomôcka na školách, ale aj mimo školských aktivít, lebo rozprávky sú pre každé dieťa základom zoznamovania sa s literatúrou," uviedla riaditeľka centra.



Každá detská kniha si podľa jej ilustrátorky Anny Čobrdovej žiada aj kvalitné ilustrácie. "Hlavný vzor som prebrala z Pinterestu a potom som si čítajúc rozprávky vyberala scény, ktoré sa mi najviac páčili a ktoré mi najviac zodpovedali. Zvlášť ma inšpirovala rozprávka Soľ nad zlato. Bola medzi prvými, ktoré som ilustrovala," uzavrela pre TASR Čobrdová.