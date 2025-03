V Novom Sade sa konal Medzinárodný knižný veľtrh

Nový Sad 25. marca (TASR) - Na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade, ktorý sa skončil v utorok (24. marca), odprezentovali aj diela slovenských autorov. Týždňové podujatie prilákalo návštevníkov, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s bohatou ponukou kníh rôznych vydavateľstiev, informuje spravodajca TASR.



Na veľtrhu predstavili knižné novinky, uskutočnili sa autogramiády, diskusie, literárne workshopy a dielne pre deti. Zároveň udelili ocenenia Lazu Kostića za najlepšie literárne dielo vydané v období medzi dvoma veľtrhmi, uznanie za vydavateľský počin, cenu za najlepšiu detskú knihu a tiež cenu Zahariju Orfelina za najkrajšiu knihu.



V rámci stánku Sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sa v nedeľu (23. marca) konala prezentácia nových vydaní Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca. Predstavili v rámci nej najnovšiu knihu autorky Kataríny Mosnákovej Bagľašovej.



„Je to moja najnovšia publikácia s názvom Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána. Ide o interaktívnu knihu pre druhý stupeň základných škôl. V nej sa čitateľovi snažím priblížiť kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov,“ vyhlásila pre TASR autorka. Zároveň dodala, že v knihe sa môžu dozvedieť aj to, kedy boli založené Slovenské národné slávnosti, kedy Slováci prišli do Báčskeho Petrovca alebo kto bol Martin Jonáš.



O knihe sa zmienil aj bývalý riaditeľ SVC z Báčskeho Petrovca a predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku Vladimír Valentík. „Nemáme zachovanú podobizeň Juraja Rohoňa, ale každý čitateľ tejto knihy má na konci rozprávky rám a môže si ho nakresliť tak, ako si ho predstavuje,“ povedal pre TASR.



Po prezentácii uvedenej knihy predstavili na veľtrhu aj ďalšie vydania SVC z minulého roka - Chotekovci a Futocké panstvo autorov Kataríny Pucovskej a Jána Kišgeciho a tiež dielo Cez prizmu petrovského gymnázia od Kataríny Pucovskej.



Medzinárodný knižný veľtrh v Novom Sade, ktorý sa konal od 18. do 24. marca, doplnili aj sprievodné akcie - Medzinárodná výstava umenia Art Expo a Veľtrh gamingu NS GAMING WEEK.