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V Novom Sade sa konala súťaž mladých slovenských recitátorov
Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Autor TASR
Nový Sad 14. novembra (TASR) – V priestoroch verejnoprávnej Rádio-televízie Vojvodiny (RTV) v Novom Sade sa v sobotu konala 52. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Podujatie zorganizovala rozhlasová redakcia programu v slovenskom jazyku RTV, informuje spravodajca TASR.
Na tohtoročnej akcii bolo podľa organizátorov 50 recitátorov zo 14 slovenských obcí vo Vojvodine, ktorí súťažili v piatich kategóriách – prednes poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl, prednes prózy, prednes poézie stredoškolákov a študentov a prednes poézie žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, čiže slovenčinu sa vyučujú ako nematerinský jazyk.
Prednesy všetkých recitátorov sledovala trojčlenná porota, ktorá najúspešnejších odmenila. „V tomto ročníku bolo dosť prihlásených žiakov, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme o tento druh súťaže a prednesu. Hovorí nám to aj o pretrvávajúcom vzťahu k literatúre, čo ma osobitne teší. Boli tu zastúpení rôzni autori a básne, ktoré boli prevažne primerané veku recitátorov,“ uviedla pre TASR členka poroty Marína Šimáková Speváková.
Komisia podľa slov Šimákovej Spevákovej na súťaži vždy hodnotí viacero prvkov, na základe ktorých udeľuje ceny najúspešnejším. „Vyvážime prvky vo vzájomnej súhre a dávame dôraz na jazyk, výslovnosť, tempo, rytmus a sledujeme ich potom v tej vzájomnej súhre,“ zhodnotila.
„Recitátori súťažia v piatich kategóriách. Práve kategória, v ktorej sú žiaci učiaci sa slovenčinu s prvkami národnej kultúry, je z roka na rok početnejšia a jej založenie hodnotím ako výborný ťah. Myslím si, že je dobre, že žiaci, ktorí sa nevyučujú slovenčinu ako materinský jazyk, súťažia v osobitnej kategórii, lebo predsa nie sú toľko vyrovnaní so žiakmi, ktorým je slovenčina materinský jazyk,“ zhodnotila pre TASR tento ročník súťaže jej koordinátorka Anna Asodiová. Za pozitívne označila aj skutočnosť, že sa do súťaže práve v tejto kategórii zapájajú mladí pedagógovia, ktorí s deťmi pracujú.
Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zatiaľ čo Matica slovenská v Srbsku pre všetkých účastníkov zabezpečila knihy. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov sa začala realizovať v roku 1969 a dosiaľ sa na nej predstavilo viac ako 2000 slovenských vojvodinských recitátorov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Na tohtoročnej akcii bolo podľa organizátorov 50 recitátorov zo 14 slovenských obcí vo Vojvodine, ktorí súťažili v piatich kategóriách – prednes poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl, prednes prózy, prednes poézie stredoškolákov a študentov a prednes poézie žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, čiže slovenčinu sa vyučujú ako nematerinský jazyk.
Prednesy všetkých recitátorov sledovala trojčlenná porota, ktorá najúspešnejších odmenila. „V tomto ročníku bolo dosť prihlásených žiakov, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme o tento druh súťaže a prednesu. Hovorí nám to aj o pretrvávajúcom vzťahu k literatúre, čo ma osobitne teší. Boli tu zastúpení rôzni autori a básne, ktoré boli prevažne primerané veku recitátorov,“ uviedla pre TASR členka poroty Marína Šimáková Speváková.
Komisia podľa slov Šimákovej Spevákovej na súťaži vždy hodnotí viacero prvkov, na základe ktorých udeľuje ceny najúspešnejším. „Vyvážime prvky vo vzájomnej súhre a dávame dôraz na jazyk, výslovnosť, tempo, rytmus a sledujeme ich potom v tej vzájomnej súhre,“ zhodnotila.
„Recitátori súťažia v piatich kategóriách. Práve kategória, v ktorej sú žiaci učiaci sa slovenčinu s prvkami národnej kultúry, je z roka na rok početnejšia a jej založenie hodnotím ako výborný ťah. Myslím si, že je dobre, že žiaci, ktorí sa nevyučujú slovenčinu ako materinský jazyk, súťažia v osobitnej kategórii, lebo predsa nie sú toľko vyrovnaní so žiakmi, ktorým je slovenčina materinský jazyk,“ zhodnotila pre TASR tento ročník súťaže jej koordinátorka Anna Asodiová. Za pozitívne označila aj skutočnosť, že sa do súťaže práve v tejto kategórii zapájajú mladí pedagógovia, ktorí s deťmi pracujú.
Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zatiaľ čo Matica slovenská v Srbsku pre všetkých účastníkov zabezpečila knihy. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov sa začala realizovať v roku 1969 a dosiaľ sa na nej predstavilo viac ako 2000 slovenských vojvodinských recitátorov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)